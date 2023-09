Bende van Mina Koes brengt het middeleeuwse wagenspel weer tot leven

Corona zette de boel in gang

De Bende van Mina Koes brengt deze vervlogen tijden dus weer tot leven met een traditioneel wagenspel, dit en volgend weekend elf keer te zien in de zuidwesthoek van Drenthe. De optredens stonden aanvankelijk niet in de agenda, maar door de coronatijd borrelde het idee op om juist naar de mensen toe te komen. De grote theaters waren dicht, maar publiek kon buiten op gepaste afstand van elkaar in kleine clubjes het theaterstuk bewonderen.

Veenstra: "Het bleek zo'n succes dat we tegen elkaar zeiden: hier gaan we mee door." Omdat de cast bijna overeenkomt met de eerdere openluchtproductie Mina Koes, werd het huidige gezelschap omgedoopt tot De Bende van Mina Koes, onderdeel van Theaterschuur Linde

Bisschop van Utrecht

Beetje Dom speelt zich, zoals het wagenspel betaamt af in de middeleeuwen (jaar 1268). In het dorpje Wolde is het feest vanwege het 25-jarig bestaan. Tot een afgevaardigde van de bisschop van Utrecht op bezoek komt. "Die heeft besloten een Domtoren te bouwen, waar geld voor nodig is", vertelt Veenstra. "In die tijd was het gebruikelijk geld op te halen bij het gelovige volk, door hen zondig te verklaren en hun zonden af te laten kopen. Met opbrengsten van die aflaathandel werden kathedralen en kerken gebouwd."