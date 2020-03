Coronavirus zet streep door bloemencorso Eelde in september

Het bloemencorso in Eelde dat op 5 en 6 september in Eelde gehouden zou worden, is afgelast. Dat laat de organisatie weten in een statement op hun website.

"Het allerbelangrijkste is de gezondheid van onze vrijwilligers. Het bestuur vindt het onverantwoord om op welke manier dan ook voor juni bij elkaar te komen. Daarbij is het na deze periode onzeker of het dan wel mogelijk is om met meerdere mensen bij elkaar te komen. Wij willen de vrijwilligers niet in een lastige positie brengen en hopen met dit besluit dat eenieder deze periode gezond doorkomt", zo laat de organisatie op hun eigen website weten.

Jacqueline Haijkens, voorzitter van de organisatie: "Iedereen begrijpt de beslissing goed. De gezondheid van de medewerkers staat voor ons voorop. Daarnaast vinden we het ongepast om ondernemers nu om steun of sponsoring te vragen. Dit geeft iedereen veel meer rust."

Het bloemencorso in Eelde is niet het enige bloemencorso dat is afgelast: ook het Varend Corso in het Westland en het Bloemencorso in de Bollenstreek zijn afgelast.

Later meer.