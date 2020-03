Een kind krijgen tijdens coronacrisis: 'Heel sneu dat je ouders achter het glas moeten blijven'

"Het is heel anders dan dat je van te voren had gedacht", vertelt partner Mark Roossien. "Het is gewoon heel sneu om opa's, oma's, ooms en tantes van Ruben achter het glas te laten staan. Normaal gesproken wil je je ouders ook in de armen vliegen om ze te feliciteren met hun kleinzoon, maar dat kan nu allemaal niet."

Extra maatregelen

Vanwege het nieuwe coronavirus, COVID-19, zijn er extra maatregelen genomen wat betreft de gezondheid van moeder en kind, maar ook vanwege de kraamhulp die langskomt. Moeder en kind mogen dus niet naar buiten en andere mensen mogen in de periode dat de kraamhulp komt, niet naar binnen. Hilde's partner Mark mag nog wel naar buiten. Hij doet de boodschappen, maar wast bij binnenkomst trouw zijn handen.

Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat het coronavirus overdraagbaar is tijdens de zwangerschap, de bevalling of door middel van borstvoeding, vertelt verloskundige Nelleke Gosker van Het Verloskundig Centrum Meppel en De Wolden. "Als het kindje geboren is, dan kan een moeder of een partner het kindje wel besmetten. Dat gaat hetzelfde zoals jij en ik elkaar kunnen besmetten. Gelukkig zijn er bij geen enkele pasgeborene problemen gezien."

Snellere controle

Ook voor verloskundigen zijn de extra maatregelen die vanwege het nieuwe coronavirus worden genomen wennen, zegt Gosker. "We geven alle zorg die nodig is aan onze zwangeren, maar het gebeurt op een hele andere manier dan we gewend zijn. Je hebt minder fysiek contact."

De spreekuren worden grotendeels telefonisch gedaan, maar niet alles kan telefonisch afgehandeld worden. 's Avonds is er daarom toch een spreekuur voor wie dat nodig is. "Dat gaat heel snel. We controleren de groei van het kindje, je luistert naar het hartje en je bekijkt de bloeddruk. Dan gaan ze weer weg." Op voorhand zijn alle vragen en klachten die de zwangeren hebben telefonisch behandeld. "Je merkt dat je de lichaamstaal wel mist. Maar tegelijkertijd valt het ook wel mee. Je hebt telefonisch ook een klik en daar kun je jouw uitleg wel geven."

Partner niet bij controle

Tijdens het spreekuur mogen alleen de zwangere vrouwen naar binnen. De partner moet buiten het pand wachten. Met deze maatregel probeert de praktijk het fysiek contact zo veel mogelijk te vermijden. "Het is heel vervelend, omdat de zwangerschap een periode is die je het liefst samen meemaakt", vertelt Gosker.

Ze is blij dat door middel van de mobiele telefoon via beeldbellen het wel mogelijk is om contact te maken met de partner van de zwangere vrouw. "Op die manier kunnen de partners toch meekijken. Ik stel me ook voor aan de partner als diegene mij nog niet kent. Tijdens zo'n telefoontje hebben we gesprekken over hoe het kindje eruit ziet. Op die manier hebben we eigenlijk nog best wel hele leuke echo's."

In het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen merkten Hilde en Mark ook veel van de extra maatregelen die daar worden genomen. "Voordat ik het ziekenhuis in mocht, moest ik door een tent heen", vertelt Mark Roossien. "Er werden mij een aantal vragen gesteld. Of ik mij wel goed voelde en mijn temperatuur werd gemeten. Op de kraamafdeling zelf mocht alleen de partner aanwezig zijn. Je merkt gewoon dat er totaal geen fysiek contact is. Waar je normaal gesproken een dokter een hand geeft als je hem ontmoet, doe je dat nu niet. Dat is best een hele rare gewaarwording."

Desalniettemin hebben de kersverse vader en moeder overal van kunnen genieten. "Je bent 's avonds toch ook even met z'n drietjes en dan geniet je wel echt van je pasgeboren kind." Ze hebben in ieder geval een bijzondere periode waar ze op kunnen terugkijken. "Ik hoop dat alles met een sisser afloopt. Dat we kunnen zeggen dat hebben we gehad. De dokter in het ziekenhuis zei al dat deze generatie baby's in het ziekenhuis de quarantanials worden genoemd." Hilde ziet het ook positief: "We zijn met z'n drietjes en we kunnen er volop van genieten, maar we hopen dit toch snel met anderen te kunnen delen.

Blijven doorgaan

Tegelijkertijd wordt er bij Het Verloskundig Centrum in Meppel gewerkt aan een plan dat mocht het nieuwe coronavirus hier meer uitbreiden, de verloskundigen het nog wel aankunnen. Gosker: "We proberen een plan op te stellen dat als meerdere verloskundigen ziek worden en dus niet meer kunnen werken, anderen in de regio dan klaarstaan om dit op te vangen. We zijn nu keihard aan het werk om zo'n plan op te zetten."

Zo ver is het overigens nog niet. De verloskundigen kunnen nu nog vooruit. "Wij gaan het volhouden zolang het nodig is. Verloskundigen staan altijd voor hun zwangeren. Zolang wij zelf niet allemaal tegelijk omvallen dan moet het goed komen!"

Verloskundige Nelleke Gosker bij Het Verloskundig Centrum Meppel en De Wolden (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)