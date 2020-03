Miljoenenbezuiniging via videodebat in raad Hoogeveen

De gemeenteraadsvergadering in Hoogeveen over de miljoenenbezuiniging gaat door, ondanks de coronamaatregelen. Op 9 april gaan de partijen op bijzondere wijze met elkaar in debat, namelijk via een videoverbinding.

Alleen de woordvoerders op het onderwerp nemen deel aan het videodebat, dat voor publiek live is te volgen via de website van de gemeente. De Hoogeveense gemeenteraad bestaat uit negen partijen, waarvan dus een raadslid een plekje in beeld krijgt. "We hebben het maandag getest en het werkt heel goed", zegt raadsgriffier Cindy Elken. "Ook het voltallige college en de voorzitter van de debatronde komen in beeld."

Miljoenen

Tijdens het debat komt de aangekondigde uitgavenstop aan bod, hetgeen zo'n vijf miljoen euro moet besparen. Veertien dagen later vindt de besluitvorming plaats. De fractievoorzitters kwamen al digitaal bijeen om de werkwijze te bespreken en waren het unaniem eens over deze aanpak.

"Het pakket dat voor ligt raakt het budgetrecht en moet dus door de gemeenteraad", licht VVD-fractievoorzitter Debbie Bruijn toe. "Wij hadden als harde eis wel dat er twee weken later pas besluitvorming plaatsvindt, er is tijd nodig voor moties en amendementen."

Nieuwe wet

Een voorstel om op een avond debat en besluitvorming te doen, werd dus afgeschoten. Maar voor er definitief besloten wordt over de aanpak, is er nog wel een nieuwe wet nodig. In de huidige situatie moet er bij een besluit namelijk een minimaal aantal raadsleden fysiek aanwezig zijn. Bruijn: "Er is een noodwet in de maak die besluiten van raden en colleges ook virtueel rechtsgeldig maakt. Wij gaan ervan uit dat die wet er is voor eind april. Anders moeten we kijken hoe we het gaan oplossen, niks doen is geen optie."

Spelregels

Het is voor het eerst dat er een videodebat plaatsvindt in Hoogeveen. "Het is een ontzettend belangrijk onderwerp, daarom houden wij toch het debat. We zijn nog bezig met het opstellen van de spelregels, zodat niet iedereen door elkaar heen gaat praten. Dan is het niet te volgen", legt griffier Elken uit.

Allerlei wat-als-scenario's worden bedacht, zoals wat te doen als bij een iemand de verbinding wegvalt. Elken: "Het biedt ook perspectieven voor de toekomst hoewel de aanleiding natuurlijk niet leuk is."

Het debat op 9 april begint om 19.30 uur. De raadsvergadering die voor morgenavond gepland stond, is wel afgelast.

