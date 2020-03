Coronapatienten met psychische klachten kunnen terecht bij Lentis Zuidlaren

Als patiënten van Lentis besmet raken met het coronavirus is het zaak om deze mensen zo snel mogelijk te isoleren. De kans op besmetting van andere patiënten en personeel van Lentis wordt zo geminimaliseerd. Verder vindt Lentis het belangrijk dat bij een besmetting de psychiatrische zorg voor deze patiënt gewoon doorgaat.

Wij vinden het belangrijk dat de psychiatrische zorg gecontinueerd kan worden, dat kan op deze afdeling. Daarbij vormen we eigenlijk een buffer voor een mogelijk beddentekort in het algemeen ziekenhuis" Hans Oosting, verpleegkundig specialist

De afdeling is ingericht van 'schoon' (coronavrij) naar 'vies' (hier liggen patiënten met het coronavirus). Het personeel komt binnen in het schone deel en doet daar een speciaal pak aan dat bescherming biedt tegen het virus. Om in het 'vieze' deel te komen moeten de verpleegkundigen en artsen over een oude gymkast stappen.

Op de afdeling kunnen de patiënten naast psychiatrische zorg ook extra lichamelijke zorg krijgen. "Wij verwachten dat de mensen die het coronavirus krijgen toch wel problemen krijgen met de luchtwegen en daarvoor zuurstoftherapie nodig hebben. Dat kunnen we ze hier geven en niet op de afdeling", aldus Hans Oosting. Als patiënten echt beademing nodig hebben worden ze alsnog overgebracht naar een ziekenhuis.

Geneeskunde studenten

De nieuwe afdeling is in anderhalve week uit de grond gestampt. Vanaf volgende week kunnen de eerste patiënten zich melden. Dat kunnen ook patiënten van GGZ Drenthe zijn. Daar wordt door Lentis mee samengewerkt. "We zijn nu heel druk om het personeel op orde te krijgen zodat de zorg ook echt 24 uur per dag kan worden geborgd. Dat heeft wat voeten in de aarde maar ik heb het volste vertrouwen dat het goed gaat komen", zegt Oosting.

Inmiddels hebben al meerdere mensen zich gemeld om op de nieuwe corona-afdeling aan de slag te gaan. Ook is er contact met geneeskunde studenten om een steentje bij te dragen tijdens deze crisis.