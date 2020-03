Zorgen bij FNV over gevolgen coronacrisis voor werknemers

Vakbondsbestuurder Johan Weijenberg vertelt dat er vanaf vorige week al veel werd gebeld: "Toen zagen we nog dat er in de bedrijven vooral aanpassingen werden gepleegd in de pauzes en dat er veel vragen binnenkwamen over kinderen die nu thuis zijn en hoe dat nu werkt met het calamiteitenverlof en het zorgverlof."

Volgens Weijenberg is dat beeld sinds afgelopen weekend pijlsnel gekanteld: "Er komen nu forse signalen van omzetverliezen bij bedrijven, vooral minder werkaanbod. Wat je dan ziet is dat werkgevers zeggen dat als je een dag niet kunt werken, de werknemers verplicht verlof op moet nemen. Maar dat mag helemaal niet."

Signalen uit Drenthe

Weijenberg krijgt ook dit soort signalen binnen uit de provincie. "Bij een bedrijf in Emmen wordt vanaf deze week thuisgewerkt. De werkgever gaat ervan uit dat de werknemers thuis een lagere productiviteit hebben, dus brengt hij voor elke dag thuiswerken twee uur verlof in rekening. Bij een bedrijf in Klazienaveen wordt van Koningsdag een 'normale werkdag' gemaakt, omdat die dag niet gevierd wordt." Dit geeft volgens Weijenberg de extremiteit van de signalen weer. "Ik roep de werkgevers op om hun gezonde verstand te blijven gebruiken", aldus Weijenberg.

'Enorme bak aan maatregelen'

De FNV begrijpt ook de zorgen van de werkgevers. Weijenberg: "Vanuit de FNV snappen we dondersgoed dat de huidige situatie iets is wat we eigenlijk in ons hele leven nog nooit hebben meegemaakt. Om die reden hebben wij als FNV samen met de werkgeversvereniging ingezet met het kabinet op een heel ruim pakket aan compensatie voor werkgevers die echt te maken krijgen met omzetverlies."

Een van die maatregelen is bijvoorbeeld de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid, oftewel de NOW-regeling. "Dat betekent dat werkgevers vanaf 1 maart 2020 voor een tijdelijke periode van drie maanden gecompenseerd kunnen worden voor loonkosten. Op het moment dat een werkgever minimaal 20% omzetverlies heeft, kan hij de loonkosten voor maximaal 90% vergoed krijgen. Goed is om er op dit moment al bij te vermelden dat dat niet alleen geldt voor loon, maar ook voor pensioenpremie en vakantiegeld, dat straks in mei of juni uitbetaald moet worden", legt Weijenberg uit.

Net een nieuwe baan?

Mensen die per 1 maart of 1 april hun oude baan hebben opgezegd en net een nieuwe baan hebben, maken zich in deze tijd misschien zorgen dat hun proeftijd of tijdelijk contract niet verlengd wordt. Weijenberg: "Dat soort signalen kennen wij ook. En ook in die situaties zeg ik tegen de werkgevers: laat het gezonde verstand prevaleren, neem de werknemers gewoon in dienst. Op het moment dat je te maken krijgt met minimaal 20% omzetverlies dan is daar die hele mooie NOW-regeling waarbij je én mensen gewoon in dienst kunt houden én tot maar liefst maximaal 90% van je loonkosten netjes door het UWV vergoed ziet gaan worden."