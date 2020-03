Laatste kerken in gemeente Hoogeveen sluiten deuren

De aangescherpte coronamaatregelen maken bijeenkomsten onmogelijk. "Afgelopen zondag waren drie kerken nog geopend, omdat ze zich daar konden houden aan de afstandsregels en niet meer dan 100 mensen in de kerk hadden", laat burgemeester Loohuis weten.

Hollandscheveld

Een van de kerken die afgelopen week nog wel de deuren opende in de gemeente Hoogeveen was die van de hervormde gemeente Rehobôth in Hollandscheveld. "Wij hebben afgelopen zondag dienst gehad, vanzelfsprekend met heel veel aanpassingen", zegt scriba William Everts. "We waren met een klein aantal en hebben de 1,5 meter afstand in acht genomen."

Diensten zijn ook online te volgen, daar wordt nu veel gebruik van gemaakt. De afweging om een dienst te organiseren is een lastige. Everts: "Mensen hebben in deze tijd behoefte aan Goddelijke troost in een bijeenkomst, maar aan de andere kant heb je de verantwoordelijkheid. Je wilt absoluut niet dat er een besmetting plaatsvindt."

Remonstrantse gemeente

Bij de remonstrantse gemeente in Hoogeveen openden de deuren zich wel, maar van een dienst was geen sprake. "De kerk was geopend voor mensen die wilden bidden en luisteren naar muziek. Er zijn tien mensen geweest", zegt voorzitter van de kerkenraad Jan Hendriks.

"Mensen worden steeds bezorgder en wij vonden dat als het mogelijk was, we ze een plek moesten bieden." Daarbij werden meer voorzorgsmaatregelen genomen dan strikt noodzakelijk. "Kleine kaarsjes moesten worden aangestoken aan de paaskaars, zodat je niets aanraakt wat anderen hebben aangeraakt. En er werd geen 1,5 meter, maar 2,5 meter afstand gehouden."

Dat de deuren helemaal niet open mogen, doet wel een beetje pijn. "Mensen mogen wel naar de supermarkt, maar mogen niet naar de kerk voor geestelijk voedsel", zegt Hendriks. "Vooral in de paastijd is het vervelend. Als het al weer mag, willen wij misschien de deuren openen zoals we het afgelopen zondag hebben gedaan, maar dat is nog onduidelijk."

Een online kerkdienst behoort in ieder geval niet tot de mogelijkheden. "Daar hebben wij de apparatuur niet voor, landelijk gebeurt dat wel. Wij bellen vooral heel veel met de mensen en denken ook na over een dienst in podcast-vorm."