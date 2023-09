Missie volbracht: Tavi (9) rent bijna 6.000 euro bij elkaar met 111,1km lange tocht

"Supertof, hij heeft het toch maar even gefixt", reageert trotse vader Ronald Dijkshoorn op de prestatie van Tavi. Hij is de inspiratiebron voor zijn zoon. "Mijn vader heeft vroeger heel erge dingen meegemaakt, en daar heeft hij PTSS van gekregen", vertelde Tavi eerder bij RTV Drenthe. Een hulphond kan dan heel behulpzaam zijn en dat gunt de jonge hardloper meer mensen. Het geldt dat hij met zijn tocht ophaalt is bedoeld voor mensen die zo'n hulphond nodig hebben, maar dat niet vergoed krijgen.

Steun

Hulphond

Even uitrusten

Na zo'n tocht zou je denken dat Tavi wel even klaar is met hardlopen, maar niets is minder waar volgens zijn vader. "Hij wil volgende week vast weer gaan hardlopen, maar we doen eerst even niks. Het is natuurlijk wel een aanslag op zijn lijf, dus we gaan hem even tot rust laten komen."