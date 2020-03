Cel voor diefstal elektrische fiets en rondrijden in gestolen auto

Voor het stelen van een elektrische fiets en het rondrijden in een gestolen auto is een 41-jarige man uit Coevorden veroordeeld tot een celstraf van twee maanden.

De officier van justitie eiste tien maanden cel tegen de man. De aanklaagster vond een inbraak bij een 85-jarige man in Coevorden op 26 januari door de verdachte bewezen. De huissleutel, de autosleutel en de auto werden toen gestolen. Daarnaast vond de officier ook het stelen van beveiligingscamera's van de sporthal De Swaneburg in Coevorden en een diefstal van een elektrische fiets bewezen.

Camerabeelden

De Coevordenaar reed kort na de inbraak in de gestolen auto rond en werd door een agent en een buurtgenoot gezien en herkend. De rechter vond niet bewezen dat de verdachte schuldig was aan de inbraak. Wel dat hij een gestolen wagen in zijn bezit had en dit is dan heling. Het bewijs van de diefstal van de beveiligingscamera's was te onduidelijk beschreven in het dossier, waardoor de man werd vrijgesproken.

De rechter vond de diefstal van de elektrische fiets bij een supermarkt in Coevorden in juli wel bewezen. Hiervan waren camerabeelden. De 41-jarige heeft een fors strafblad. Hij was in 2013 een veelpleger. Daarna kickte hij af van zijn GHB-verslaving en woont hij onder begeleiding. De rechter kwam tot een lagere straf, omdat ze minder feiten bewezen achtte.