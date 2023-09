Eline Vedder nummer twee op lijst CDA

Eline Vedder uit Ruinerwold is de nummer twee op de voorlopige kandidatenlijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het CDA presenteerde vandaag de advieslijst voor de verkiezingen. Henri Bontenbal staat op één, Derk Boswijk op drie, Inge van Dijk op vier en Harmen Krul op vijf.

De definitieve kieslijst wordt op 23 september vastgesteld tijdens het verkiezingscongres van het CDA in Den Bosch.

De 44-jarige Vedder zit nog niet heel lang in de Tweede Kamer. Ze werd in mei van dit jaar geïnstalleerd. Ze volgde Jaco Geurts op die aan de slag ging als waarnemend burgemeester van Maasdriel. "Vanaf 10 mei mag ik de Tweede Kamer voor het CDA gaan versterken met een dosis nuchter Drents boerenverstand", liet ze toen weten.

Vedder runt samen met haar man een melkveebedrijf. Eerder was ze Statenlid voor het CDA en bestuurslid van LTO Nederland.

Intimiderende berichten

In juni kwam Vedder in het nieuws omdat de telefoonnummers van CDA-leden online waren gedeeld. Vedder gaf aan dat ze toen non stop telefoontjes en appjes binnenkreeg met 'advies' en de gevolgen als ze het 'advies' niet op zou volgen. "Een oproep tot massale intimidatie maakt dat ik nu moet overwegen om moeilijker bereikbaar te worden", zei ze toen op Twitter.