Rechtbanken blijven langer dicht

De rechtbanken blijven ook na 6 april gesloten in verband met de coronacrisis. Dat heeft de Raad voor de Rechtspraak vandaag bekendgemaakt. Sinds 17 maart verwerkt de rechtspraak alleen urgente zaken, zonder publiek.

Volgens de raad zal na 6 april het soort zaken dat inhoudelijk wordt behandeld wel worden uitgebreid. Ook dan blijft het uitgangspunt dat er in principe geen zittingen plaatsvinden en er geen fysiek contact is bij een rechtszaak met de betrokken partijen. In plaats daarvan wordt gebruikgemaakt van technische mogelijkheden, zoals een videoverbinding. Schriftelijke procedures gaan wel zoveel mogelijk door.

Urgente zaken

Onder urgent worden zaken verstaan waarin een rechterlijke beslissing noodzakelijk is. Bijvoorbeeld over het wel of niet verlengen van een voorarrest van een verdachte. Dat moet binnen een strikte termijn door een rechter worden getoetst.

Tot wanneer de huidige situatie in de rechtspraak duurt, is volgens de raad nog niet bekend. Dat hangt mede af van nieuwe maatregelen van het kabinet in het kader van de coronacrisis.

