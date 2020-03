Niet op school of in de natuur, maar online bij-lessen

Het is even wennen voor Mathijs ter Bork van IVN Natuureducatie. In plaats van met klassen de natuur in, zit hij nu achter zijn laptop met oordopjes in, digitaal les te geven aan zo'n 65 kinderen van verschillende basisscholen tegelijk. "We creëren een virtueel schoolpleinmoment. Het is belangrijk dat er live-contact is tussen leerlingen. Dat ze vragen kunnen stellen en elkaar kunnen zien", zegt Ter Bork.

Structuur

Omdat klassikale lessen niet meer doorgaan en kinderen thuis moeten blijven, bedacht Mathijs ter Bork de digitale oplossing. Hij mailde zijn plan naar scholen in de provincie en binnen no-time hadden 80 klassen 40 scholen zich aangemeld. "Alles is nu anders. We zoeken allemaal naar manieren om structuur te krijgen. Zeker voor kinderen is dat belangrijk. Maar ook geven deze lessen hopelijk even wat lucht voor de ouders en voor de leerkrachten", aldus Ter Bork.

'Leuk, maar echt is leuker'

IVN Natuureducatie gaat vanaf vandaag elke dag, twee keer per dag een digitale les verzorgen. Aan de les op woensdagochtend deden de groepen 5 t/m 8 van Het Spectrum uit Hoogeveen, Ten Darperschoele uit Wapse en 't Echtenest uit Echten, mee. De meeste kinderen zijn enthousiast over deze manier van lesgeven. "We vonden het heel leuk, we hebben veel geleerd", zeggen een boertje en zusje die de les samen volgen. "Het is leuk dat we elkaar zien, ook kinderen van andere scholen. Maar in het echt vind ik toch leuker, want dan zie je elkaar in het echt'', vindt Jordy.