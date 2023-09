Auto van de weg in Meppel, bestuurder te veel gedronken

Een 23-jarige automobilist uit de gemeente De Wolden is afgelopen nacht op de Haakswold in Meppel van de weg geraakt. De bestuurder reed vervolgens een verkeersbord plat en raakte een boom.

Uiteindelijk eindigde het avontuur in een weiland, waar de auto op zijn zij terechtkwam. De man is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Uit een blaastest bleek dat de man te veel had gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen en tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt.