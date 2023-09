In een kanaal aan de Sluisweg in Kiel-Windeweer, net over de provinciegrens bij Zuidlaarderveen, is vanochtend een lichaam gevonden.

De hulpdiensten rukten even voor half zes massaal uit, nadat er iemand in het water was gezien ter hoogte van de N962. Op de wal lag een damesfiets. Reddingspogingen mochten niet baten. Het is onbekend wat er precies is gebeurd, maar de politie sluit een misdrijf uit.