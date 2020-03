Wederom klap voor cultureel jaar Midden-Drenthe

Het coronavirus heeft direct veel gevolgen voor alle culturele instellingen in Drenthe, het culturele jaar van de gemeente Midden-Drenthe blijft daarbij niet gespaard. Vandaag maakt onder andere Theater Aan De Andere Kant (ADAK) bekend de voorstelling in juni een jaar te verplaatsen.

Bij een cultureel jaar maken Drentse gemeenten geld beschikbaar voor de organisatie van culturele activiteiten in hun gemeente. Onder andere de Bluesopera, het Shakespeare Theater in Diever en het Festival der Aa zijn uit zo'n culturele gemeente ontstaan.

Inwoners van de gemeente Midden-Drenthe hebben de afgelopen tijd ook hard gewerkt om verschillende initiatieven op touw te zetten. Bijna alle projecten zijn vanuit inwoners zelf bedacht en georganiseerd. Zo ontstond bijvoorbeeld de succesvolle mobiele bioscoop voor Beilen, Westerbork en Smilde.

Theaterstukken

Er zouden in het culturele jaar ook drie grote publiekstrekkers plaatsvinden in de vorm van grote theaterstukken vergelijkbaar in omvang met de voorstelling Het Meisje van Yde in de gemeente Tynaarlo. Theatervoorstellingen Blauwe Vlinder en de Drentse versie van Shakespeare's Lady MacBeth kust een Zwart Schaap werden eerder dit jaar al wegens verschillende omstandigheden van tafel geveegd.

Nu wordt de derde theatervoorstelling in het culturele jaar daarbij toegevoegd. "Door de coronacrisis kunnen er geen voorbereidingen plaatsvinden en het is nog niet mogelijk om te zeggen hoe de epidemie zich deze zomer zal ontwikkelen," meldt het gezelschap ADAK op hun website.

Uitstel

Maar helemaal van de baan is het project niet. "In overleg met Herinneringscentrum Kamp Westerbork is besloten om in dezelfde periode in 2021 de voorstelling alsnog uit te voeren. En dit betekent dat we meer tijd hebben om de voorstelling voor te bereiden."

Naast ADAK kunnen tot juni ook geen andere activiteiten plaatsvinden. De gemeente hield al geld over aan de activiteiten die werden afgelast of in een kleinere vorm door zouden gaan en schreef een nieuwe aanmeldronde uit. Toch strooit het coronavirus nu alsnog roet in het eten. "Voorop staat dat het een klap is voor alle mensen die met de voorbereiding bezig zijn geweest", licht de woordvoerder van de gemeente Midden-Drenthe toe.

"We gaan kijken of initiatieven zoveel mogelijk verplaatst kunnen worden met behoud van subsidie. In 2021 is de gemeente Coevorden de culturele gemeente van het jaar en wethouder Dennis Bouwman gaat in gesprek met deze gemeente en de provincie om overlap van activiteiten zoveel mogelijk te voorkomen. Maar uiteindelijk is het aan initiatiefnemers zelf om te beslissen of ze het willen verplaatsen."