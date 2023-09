Tientallen oldtimers van Heinkel op pad door Drenthe: 'Dit gaat toch best soepel?'

Zo'n zestig motorscooters en dwergauto's van het Duitse merk Heinkel trokken vandaag vanuit Beilen door Drenthe. Het is inmiddels een traditionele rit, georganiseerd door Heinkelklub De Kwakel.

De club houdt het oude Duitse merk - dat onder meer auto's, vliegtuigen en motorscooters fabriceerde - in leven door maandelijks met leden een tocht te organiseren. "We hebben leden in heel het land", zegt Wilfred Leunge uit Beilen. Hij heeft zijn medeleden nu al voor het zesde jaar uitgenodigd voor een tocht door het Drentse land. "Het is hier gewoon prachtig."

Voor iedereen

Zijn medeleden vinden dat blijkbaar ook, want Leunge noteert vandaag een recordopkomst. Er is zelfs een deelnemer uit de buurt van Bremen richting Beilen gekomen. "Het leeft", constateert Leunge tevreden. "Sommige mensen komen alleen vandaag maar er zijn er ook genoeg die hier in de buurt op de camping staan. Voor hen organiseren we op zaterdagavond altijd een bingo. Het zijn gezellige weekenden."

Leunge ziet ondertussen wel het ledenbestand van Heinkelklub De Kwakel vergrijzen. Best jammer, vindt hij, want ook de jonge generatie zou best veel plezier aan de oldtimers kunnen beleven. "Daarom vinden we het leuk dat jullie hier aandacht aan besteden. We willen de mensen laten zien wat we doen en dit helpt enorm."

Opvallen doen de tientallen deelnemers in ieder geval. Zowel in Beilen als onderweg trekken de Heinkels veel bekijks.

Best soepel

De Heinkel motorscooter won na de Tweede Wereldoorlog aan populariteit. "Dit was hét vervoersmiddel na de oorlog", zegt Leunge. Op de kleine motoren, waarvan sommigen met zijspan, zat soms een heel gezin. En dat gold ook voor de dwergauto's van Heinkel.

Simon uit het Zuid-Hollandse Oud Wetering demonstreert hoe hij samen met zijn vrouw in zijn felrode dwergauto stapt. "Zie je? Dat gaat toch best soepel? En dat terwijl ik één meter drieënnegentig ben."