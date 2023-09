De Week van Drenthe: Onduidelijkheid over bomenkap Eelderwolde en priklocatie Assen afgebroken

Zijn de werkzaamheden voor een nieuwe supermarkt in Eelderwolde nou wel of niet begonnen afgelopen week? En er komt een nieuw metershoog beeld te staan op de Kop van de Vaart in Assen. Hier lees je een overzicht van het belangrijkste nieuws in onze provincie van afgelopen week.

Het gesteggel om een vijftal bomen aan de Ter Borchsingel in Eelderwolde blijft doorzetten. Maandag zouden de bomen gekapt worden, omdat er op die plek een grote supermarkt komt. Uiteindelijk bleef dit lot de bomen bespaard, tot opluchting van de tegenstanders. "Wij begrijpen niet waarom er zo'n grote supermarkt moet komen. Het gaat ten koste van veel groen en natuur."

Dinsdag gingen de bomen alsnog om, omdat projectontwikkelaar BUN toch de juiste vergunningen had volgens de gemeente Tynaarlo.

Leerling van Dokter Nassau College verongelukt

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een eenzijdig auto-ongeluk een minderjarig meisje verongelukt op de Hemmenweg in Ekehaar. Vier andere inzittenden, allemaal minderjarig, raakten bij het ongeluk gewond. Alle vijf inzittenden zaten op het Dokter Nassau College in Assen, waar een herdenkingsplek werd ingericht.

"Doel van de bijeenkomst was natuurlijk samen zijn, met elkaar, met de leerlingen met de collega's om verdriet te kunnen delen na het ongeluk maandagnacht", vertelt Ralf Buiten, directeur van de school.

Metershoge Van Gogh in Assen

Tot april vorig jaar stond Frida Kahlo te pronken op de Kop van de Vaart in Assen, maar zij krijgt een waardige vervanger. Vanaf maandag komt hier een meer dan vier meter hoog beeld van kunstenaar Vincent van Gogh te staan. Het is de blikvanger voor de grote Van Gogh-tentoonstelling in het Drents Museum, die vanaf 11 september te zien is.

Stroken voor blinden leiden nergens heen

Volgens belangenorganisatie ODOG kunnen blinden en slechtzienden hun weg maar moeilijk vinden in het centrum van Emmen. De drie stroken die in het centrum liggen leiden volgens de organisatie nergens heen. Twee ribbelroutes eindigen in een graasveld en een plantenborder. Er is daarom aan de bel getrokken bij de gemeente en na de zomer gaat OSOG met de gemeente om tafel over de toegankelijkheid.

Priklocatie Assen weggehaald