‘Coronazittingen’ vanaf april in rechtbank Assen

Vanaf 8 april worden de zogenoemde 'coronazaken' afgehandeld door de rechtbank in Assen. De zaken worden via het supersnelrecht aan de rechter voorgelegd. Dit maakte een woordvoerster van het Openbaar Ministerie vandaag bekend.

Personen die anderen, zoals bijvoorbeeld winkelpersoneel, politieagenten of hulpverleners hebben bedreigd met het besmetten van het coronavirus, verschijnen op deze zittingen die wekelijks worden gehouden. Maar ook mensen dit zich in deze coronacrisistijd hebben verzet tijdens hun aanhouding, anderen hebben opgestookt door middel van nepnieuws of de crisistijd gebruiken voor oplichting passeren de revue.

In Den Haag werd deze week een celstraf van tien weken opgelegd aan een man die expres agenten in het gezicht hoestte en daarbij riep dat hij het virus had. Ook in Utrecht zijn twee mensen veroordeeld door de politierechter in een vergelijkbare zaak. Een van hen kreeg vier weken cel en de ander een werkstraf van veertig uur opgelegd.

Gelet op de ernst van het misbruik van de situatie zal het Openbaar Ministerie zware straffen eisen, waarschuwde Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal. Het OM wil een duidelijk signaal afgeven aan de samenleving.