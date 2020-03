Corona of niet: verdubbeling N34 gaat gestaag door

Wie nu nog wel eens over de N34 tussen Emmen en Coevorden rijdt, zal merken dat het een stuk rustiger is dan normaal. Maar naast de bestaande weg is het juist een stuk drukker. Daar wordt, ondanks corona, gestaag doorgewerkt om de autoweg te verdubbelen.

Vrachtwagens rijden af en aan

"Alle werkzaamheden gaan gewoon door", zegt Christian Holterman van BAM. De aannemer werkt aan de N34 tussen knooppunt Holsloot en Coevorden-Noord. "We liggen op schema. Het kwam eigenlijk perfect in de planning uit dat dit nu is voorgevallen, aangezien onze werkzaamheden nu vooral bestaan uit grondverzet en transportbewegingen."

Talloze vrachtauto's met zand rijden dan ook af en aan. Alleen al op het stuk weg tussen knooppunt Holsloot en Coevorden-Noord is 200.000 kuub zand nodig, wat neerkomt op zo'n 10.000 vrachtwagens.

Tekst gaat verder onder foto

Vrachtwagens met zand rijden af en aan (Rechten: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Geen vitaal beroep

De werkzaamheden gaan nu dus nog gewoon door, maar of dat zo blijft? "Wij horen natuurlijk niet bij de vitale beroepen. Op het moment dat er nog aanvullende maatregelen komen, dan zullen wij daar wellicht slachtoffer van zijn." Of Holterman daar bang voor is? "Ik durf daar nog niet echt een uitspraak over te doen. Dat is echt afhankelijk van hoe mensen zich aan de regels gaan houden."

Planning

Holterman vertelt dat vanaf 19 juni de N34 tussen Dalen en Coevorden een weekend lang dichtgaat. "Daarna zal het verkeer op de nieuwe hoofdrijbaan gaan rijden. Uiteindelijk leveren we het werk rond april 2021 op." Mits alles volgens planning blijft verlopen.