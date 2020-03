Verkiezing Dorpshuis van het Jaar wordt uitgesteld

"Dit is een evenement waarbij veel mensen bij elkaar komen. We hebben allerlei activiteiten georganiseerd die nu niet door kunnen gaan", zegt Paul van Schie van de BOKD. "Daarom tillen we de verkiezing nu over de zomervakantie heen. We hopen tussen halverwege september en halverwege november tijdens de finale in het provinciehuis de winnaar bekend te kunnen maken."

Zes genomineerden

In februari maakte de BOKD de zes finalisten bekend. Dorpshuizen De Heugte in Nieuw-Balinge, d'Anloop in Schipborg, De Trefkoel in Gasselte, De Schulp in Assen-Oost, Het Oor in Hoogeveen en Ons Dorpshuis in Wilhelminaoord maken kans op de hoofdprijs van 1.500 euro. De wedstrijd staat in het teken van de toekomst. De dorpshuizen moeten laten zien hoe zij verwachten eruit te zien over vijf jaar.

Jurybezoek

De komende weken zou een dorpshuizenjury en een vakjury de zes genomineerde dorpshuizen bezoeken. "Dan heb je al snel 25 mensen bij elkaar en dat gaat niet. Bovendien zijn dorpshuizen op dit moment gesloten, net als de horeca", aldus Van Schie. Aan de opzet van de verkiezing verandert volgens hem niets. "De zes genomineerden blijven de kanshebbers op de titel, daar komen geen andere namen meer bij."

Van Schie heeft alle dorpshuizen persoonlijk op de hoogte gebracht van het uitstel van de verkiezing. "Zij hadden ook niet anders verwacht. Dit geeft hen de ruimte om zich straks voor te bereiden op de komst van de jury's."

