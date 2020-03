Gemeente Assen helpt Voedselbank Hart van Drenthe uit de brand

Voedselbank Hart van Drenthe heeft uitgiftepunten in Assen, Beilen, Gasselternijveen, Gieten, Smilde en Zuidlaren. Vierhonderd gezinnen zijn er afhankelijk van, dat betekent ongeveer 1.100 mensen. Vanwege het coronavirus kwam de uitgifte van pakketten in gevaar, omdat de meerderheid van de vrijwilligers die de pakketten samenstellen en uitgeven 70-plusser is en daarmee in de risicogroep van het coronavirus valt.

Gemeente levert vrijwilligers

Normaal gesproken krijgen alle voedselbankklanten wekelijks een pakket op één van de zes uitgiftepunten. Omdat de meerderheid van de vrijwilligers tijdelijk uit voorzorg is uitgeschakeld, dreigde dat niet meer te lukken. "De gemeente Assen en de voedselbank hebben samen om tafel gezeten om afspraken te maken. Dit overleg was constructief. De gemeente gaat helpen bij het in stand houden van en verstrekken van voedselpakketten aan mensen die dit nodig hebben", meldt de gemeente.

Om de uitgifte van pakketten door te laten gaan, gaat de gemeente de voedselbank maximaal ondersteunen, eventueel met behulp van andere vrijwilligersorganisaties. Dat gaat vanaf komende week gebeuren.

Extra omkijken naar elkaar

"Het is erg fijn dat we samen in goed overleg tot deze oplossing zijn gekomen. We willen er in Assen altijd voor zorgen dat iedereen mee kan doen. Maar juist nu moeten we extra omkijken naar mensen die dat hard nodig hebben en zij kunnen op steun blijven rekenen", zegt wethouder van sociale zaken Jan Broekema.

Dinsdag werd al bekend dat de gemeente Emmen hetzelfde gaat doen bij de Voedselbank Zuidoost-Drenthe. Die dreigde tijdelijk te moeten sluiten vanwege de problemen veroorzaakt door het coronavirus.