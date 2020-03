Geen Special Olympics voor zwemmers Flotar Roden door coronavirus

"Ja, ik vind het wel gek dat alles niet doorgaat. Maar ik snap het wel omdat heel veel mensen anders ziek zouden worden", zegt Renske Wekema (23) uit Roden. Zij heeft een lichte verstandelijke beperking en zwemt al heel wat jaren bij Flotar. De zwemvereniging uit Roden traint twee keer per week met een grote groep mensen met een verstandelijke beperking.

'Voelt raar'

In juni zouden zij met vijf zwemmers afreizen naar Den Haag. Wekema heeft al vaker meegedaan aan de Special Olympics en won daar een karrenvracht aan medailles. Omdat het zwembad in Roden is gesloten, in verband met het coronavirus, heeft ze al twee weken haar badpak niet aan gehad.

"Ja, dat voelt raar. Ik voel ook aan m'n lichaam dat ik niet meer zo sterk ben", zegt Wekema. "Bij de Special Olympics ga ik vooral de gezelligheid missen. En ik was al volop aan het trainen om wat van m'n tijd af te zwemmen."

Mensen van je eigen niveau

Het evenement wordt om het jaar gehouden en de zwemmers uit Roden kijken er altijd reikhalzend naar uit, zegt trainster Luciënne Winkels.

"Het is een heel groot evenement. We zijn drie dagen op pad. Je hebt een mooie opening. Je hebt één dag met voorrondes en één dag met finales waar je medailles kan winnen. En dat vinden ze ook fijn. Je zwemt daar echt met mensen van je eigen niveau. Dat is zo bijzonder aan de Special Olympics", aldus Winkels.

De club uit Roden is al sinds het begin van de Special Olympics, in 1999, present.

Einde seizoen

"Het seizoen zit er nu op voor Flotar. Normaal zwemmen we tot eind mei en sluiten we af met de Special Olympics. Maar ons zwembad is nu dicht. In september pakken we de draad weer op", besluit Winkels.

