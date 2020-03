Gemeente Emmen stevent af op miljoenenverlies

De miljoenenverliezen zijn ook nog eens berekend zonder de gevolgen van de coronacrisis. "Want ook die gaat natuurlijk gevolgen hebben voor de gemeentefinanciën", stelt wethouder Jisse Otter, die spreekt van een 'enorme uitdaging'. Hij presenteerde vanochtend de zogenoemde perspectiefnota, waarin vooruit wordt gekeken op de begroting van komend jaar.

Bezuinigen

"Als we niks doen, komen we vanaf 2021 ieder jaar tien miljoen euro tekort." En dus moet er volgens Otter bezuinigd worden.

Waar precies op bezuinigd gaat worden, kan de wethouder nu nog niet zeggen. "Ik ga geen voorbeelden noemen. Je kunt zeggen: 'gooi alle sporthallen dicht'. Maar dat gaat niet gebeuren, dat zijn dingen die je graag wilt behouden. Denk bijvoorbeeld aan het doorschuiven van projecten."

Otter (Wakker Emmen) geeft aan dat de gemeente Emmen geen reserves meer heeft en dat daarom dus nieuwe bezuinigingen onontkoombaar zijn.

Eén van de oorzaken van het dreigende miljoenentekort is volgens de wethouder bijvoorbeeld de stijging van lonen in de zorg. "Wij gaan uit van 2,5 procent stijging, maar in veel gevallen is dat 3,5 procent geworden. Dat procentje meer kost ons, op een zorgbegroting van 250 miljoen euro, zo weer 2,5 miljoen euro meer." In totaal heeft de gemeente Emmen een begroting van zo'n 400 miljoen euro.

'We gaan een oplossing vinden'

Ondanks alles heeft Otter hoop op een goede afloop. "Het moet lukken. Uiteindelijk moet er een oplossing komen. Daar put ik dan toch weer de moed uit. Gewoon achterover hangen en zeggen: 'Het gaat niet meer', dat is geen optie. Linksom of rechtsom gaan we die oplossing vinden."

Gevolgen coronacrisis: 'miljoenen euro's'

De financiële gevolgen van de coronacrisis worden dus nog niet meegeteld in de cijfers. "We kunnen als gemeente nog niet overzien wat dit allemaal betekent. Maar dat het om vele miljoenen euro's gaat, dat is duidelijk", meent Otter. "Om een voorbeeld te geven: er komen bijna geen mensen meer naar het centrum en dus heeft de gemeente geen parkeeropbrengsten. Dan lopen we zo een miljoen euro mis."

"In hoeverre wij daar weer vanuit het Rijk voor gecompenseerd gaan worden is allemaal nog erg onduidelijk."

Hoogeveen en Assen

Emmen is de derde gemeente op rij in Drenthe die het financieel moeilijk heeft. Hoogeveen moet miljoenen bezuinigen om de financiën weer op orde te krijgen en Assen staat op financieel gebied onder toezicht van de provincie en werkt aan een herstelplan.