'Een derde van de huisartsenpraktijken heeft amper beschermingsmiddelen'

Gisteren is de tweede lading vanuit Emmen naar de huisartsendienst in Assen gebracht. "Maandag heb ik al een auto vol heen gebracht. En nu heb ik ook alweer wat dozen om heen te brengen. Terwijl we nog maar een paar dagen verder zijn. Dus er is best al wel wat binnen gekomen", zegt Derren de Jong, die het inzamelpunt bij Growing Emmen bemant.

'Huisartsen zien vaak de eerste besmettingen'

De Jong heeft zich opgeworpen als vrijwilliger omdat hij ziet dat ook het tekort aan mondkapjes en andere middelen bij huisartsen groot is. "De grote bestellingen gaan eerst naar de ziekenhuizen, want die hebben prioriteit. Dat is logisch. Maar ook de kleine beetjes helpen en die hebben we juist nodig om te verspreiden onder de zorginstellingen die achter aan de rij staan, zoals die huisartsen. Zij zien vaak de eerste besmettingen."

Derren de Jong brengt de spullen weg (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

In Assen bij de huisartsendienst aan de Stationsstraat is ook een inzamelpunt. Tevens wordt daar ook alles verzameld, gecontroleerd en verdeeld. "Wij doen iedere dag een ronde langs alle 130 huisartsenpraktijken in de provincie: met wat heb je nodig?", legt directeur Jan Schaart van de Centrale Huisartsendienst uit. "En daar zijn wij best een beetje streng in. Heb je het echt nodig?"

'Alle kleine beetjes helpen'

Schaart is blij met De Jong die de spullen op een karretje komt binnenrijden: "Hey, ben je daar alweer. Wat goed zeg. Hartstikke bedankt!" De Jong hoopt nog meer spullen binnen te halen: "Tot maandag!", zegt hij terwijl hij weer naar Emmen vertrekt.

Volgens Schaart heeft ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken niet genoeg beschermingsmiddelen. "Die hebben amper voorraad. Dan hebben we het over een paar maskers en schorten. Gelukkig hebben we nog niet heel veel coronapatiënten, maar je weet dat dat aantal gaat toenemen. Ministerie doet nu haar best om de bevoorrading weer op gang te krijgen. Maar nu we niet weten hoe het gaat de komende weken, is er best wat onrust. Deze spullen die binnenkomen kunnen ons helpen tot de gewone bevoorrading weer op gang komt."

