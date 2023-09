Eline Vedder wil als nummer 2 opkomen voor Noord-Nederland: 'Belangrijk dat een Drent zo hoog staat'

Eline Vedder uit Ruinerwold staat voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op plaats 2 van het CDA, achter lijsttrekker Henri Bontebal. Volgens Vedder is het belangrijk dat er een Drent zo hoog staat. "Landelijke gebieden zijn hopeloos ondervertegenwoordigd in Den Haag."

Zaterdagmiddag rond 12.00 uur kreeg ze een telefoontje, Vedder gaat als nummer 2 richting de verkiezingen in november. "Ik ben er zelf nog steeds een beetje beduusd van. Ik had het niet verwacht, ook al waren er wel mensen om mij heen die het voorspeld hadden."

Nieuw CDA

In mei werd Vedder geïnstalleerd in de Tweede Kamer, nadat Jaco Geurts aan de slag ging als waarnemend burgemeester van Maasdriel. In de tussentijd heeft ze al het nodige meegemaakt binnen het CDA. Prominenten als Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge ontbreken op de lijst en Henri Bontebal is aangewezen als nieuwe lijsttrekker.

"Henri heeft mij ook gebeld, hij wilde graag dat ik op plek twee zou komen", vertelt Vedder. In het 'nieuwe CDA' is het contrast qua achtergrond tussen de nummer 1 en 2 ook groot. Bontebal groeide op in Rotterdam en Vedder op het platteland. "Maar Henri heeft verhaal waarin ik geloof. Ik verwacht met hem een sociaal geluid."

Vedder heeft met het CDA een flinke opgave voor de boeg. In de peilingen staan de christendemocraten op zes zetels, dat het laagste aantal ooit zou betekenen in de Tweede Kamer. Daarmee lijkt Vedder wel verzekerd te zijn van een plaats in het Nederlandse parlement de komende jaren, al heeft dat voor de Ruinerwolder geen prioriteit. "Het is belangrijker dat we gaan doen wat we zeggen."

Coalitie of oppositie?

Als coalitiepartij moet je vaak water bij de wijn doen om tot een compromis te komen. Zou het daarom niet verstandiger zijn voor het CDA om in de oppositie te gaan zitten in november? "Als de verkiezingen uitpakken zoals het er nu voorstaat, lijkt het me onverstandig om mee te regeren", stelt Vedder. Maar zeg nooit nooit. "Het CDA loopt niet weg van zijn verantwoordelijkheid."

Met Vedder op de lijst heeft het CDA een politica die het platteland wil vertegenwoordigen. "Het is belangrijk dat er een Drent zo hoog staat. Het wordt snel een vanzelfsprekendheid dat je als Drent wordt overgeslagen. Ik voel me verantwoordelijk voor Noord-Nederland."

In de aandacht

In juni kwam Vedder nog in het nieuws omdat haar telefoonnummer werd gedeeld op sociale media. Maar dat was voor haar geen reden om op de achtergrond te gaan staan. "Ik heb er eerlijk gezegd niet zo'n last van gehad. Jammer genoeg hoort het er bij tegenwoordig."