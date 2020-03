Twaalf nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal besmettingen in Drenthe is gestegen (Rechten: RTV Drenthe / Chiel van Veen)

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in Drenthe is sinds gistermiddag gegroeid van 61 naar 73. Dat maakte de GGD bekend.

In Noordenveld, Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze is het aantal coronabesmettingen gestegen met twee. In Midden-Drenthe kwam er een nieuwe coronabesmetting bij en in Coevorden drie. Daarmee blijft Coevorden de grootste besmettingshaard met achttien vastgestelde besmettingen, gevolgd door Tynaarlo met vijftien.

Scheef beeld

De GGD benadrukt dat de vastgestelde besmettingen geen totaalbeeld geven van het aantal mensen in Drenthe dat met het virus besmet is geraakt. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk veel hoger. Slechts een beperkt aantal mensen wordt nog getest op COVID-19. Dat gebeurt vooral bij mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis, zorgmedewerkers die klachten hebben en kwetsbare mensen die bijvoorbeeld in een zorginstelling verblijven.

Landelijk 434 doden

Het aantal mensen dat in Nederland is overleden aan het coronavirus, is opgelopen tot 434. Het aantal geregistreerde sterfgevallen is de afgelopen 24 uur met 78 gestegen, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Deze mensen zijn niet allemaal sinds woensdag overleden. Als een patiënt overlijdt, wordt dat namelijk niet altijd direct doorgegeven aan het instituut. Hetzelfde geldt voor het aantal ziekenhuisopnamen. Sinds het begin van de uitbraak zijn 2151 mensen met de ziekte Covid-19 opgenomen in ziekenhuizen. Dat zijn er 315 meer dan woensdag bekend was.