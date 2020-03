Topdrukte bij Hoogeveense verzekeraar: 'Er komt van alles langs'

Wie thuis kan werken, moet dat doen. Dat is een van de gedragscodes die de regering heeft opgesteld om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat is voor de ongeveer 500 werknemers van verzekeraar Unigarant in Hoogeveen niet anders. Net nu veel vakanties door het virus worden beïnvloed, werkt iedereen bij Unigarant sinds maandag thuis.

"Op vrijdag de dertiende, toen de eerste maatregelen werden aangekondigd, wilden we eerst per toerbeurt thuiswerken. In het weekend veranderde de situatie en moest onze ICT-afdeling snel schakelen", zegt Klaas Kregen van Unigarant. Volgens hem gaat dat 'hartstikke goed'. "We hadden een record aan actieve sessies, dat betekent dat meer collega's dan gemiddeld op een maandag ingelogd waren."

Een verzekeraar in crisistijden

Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, hebben medewerkers deze dagen het kantoor in huis. "Normaal gesproken hebben ze twee schermen en een vaste telefoon om de klant te bedienen. Sommige collega's hebben daar thuis zelf voor gezorgd, maar voor een groot deel hebben ze de spullen van kantoor meegekregen."

Door de coronacrisis is ontzettend druk, zegt Kregen. "En dan komt er van alles langs. Vragen van 'ik heb een vakantie geboekt' en 'is die vakantie wel gedekt'? Tot 'ik zit in het buitenland in quarantaine, worden mijn aanvullende kosten vergoed'? Al dat soort vragen komen langs en die proberen we zo goed mogelijk op te vangen."

Wat de verzekeraar vervolgens voor de klanten kan betekenen, verschilt per situatie. "Mensen die in het buitenland gestrand zijn en daar dan extra kosten maken en bij ons een reisverzekering hebben, krijgen daar een dagvergoeding voor. Ik weet niet of je gehoord hebt van de repatriëringsactie die is opgezet door Buitenlandse Zaken [operatie om reizigers in het buitenland terug te halen, red.]? Daar wordt heel veel gebruik van gemaakt. Daar wordt een vergoeding gevraagd van 300 tot 900 euro, die vergoeding is gewoon gedekt door de reisverzekering. Er is heel veel mogelijk, maar het is wel afhankelijk van het type dekking die je afgesloten hebt, waar je verzekerd voor bent."

'Geen brandende huizen verzekeren'

Een voorbeeld: wat als je een camping hebt geboekt in Italië, kun je dan je geld terugkrijgen? Volgens Kregen is dat met een standaard annuleringsverzekering lastig. "Maar we verkopen ook alternatieve dekkingen waar besmettelijke ziektes in verzekerd zijn. Dan is het wel vergoed. Sinds de coronacrisis is uitgebroken, verkopen we niet meer de verzekering met dekking voor corona. Dit omdat we, zoals we noemen in verzekeringstermen, geen brandende huizen verzekeren."

Heb je een zomervakantie geboekt via een reisorganisatie, dan raadt Kregen aan om af te wachten en niet zelf de reis te cancelen. "Heb je geboekt via een reisorganisatie, dan verwijzen we eerst naar de reisorganisatie omdat die de reis moet terugbetalen of een alternatief moet bieden. Dat gebeurt op het moment veel met vouchers. Dus reisorganisaties stellen vakanties uit en bieden daar vaak een tegoedbon tegenover", aldus Kregen. "Als we de crisis achter de rug hebben, kan dan een alternatief gezocht worden."