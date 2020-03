Adders spotten voor dummies

Als je op pad gaat, vermijd in deze coronatijd dan plaatsen waar het druk is en houd minstens anderhalf meter afstand.

De adders komen nu uit hun winterslaap. Die hebben ze ondergronds doorgebracht, verborgen in een bijvoorbeeld een konijnenhol. Soms met een heel stel bij elkaar. Maar zo gauw het eerste voorjaarszonnetje gaat schijnen komen ze tevoorschijn. Eerst komen de volwassen mannetjes. Die moeten er voor zorgen dat ze op temperatuur zijn en dat hun sperma rijpt, zodat ze klaar zijn voor de voortplanting als de vrouwtjes tevoorschijn komen. Ze moeten dan dus heel veel zonnen, en dat is dan ook de beste tijd om ze te zien.

Hans Krol, coördinator Natuurbeheer, filmde een adder op het Dwingelderveld. Tekst gaat door onder de video.

Een jaar vasten

Addervrouwtjes zijn geen grote eters. In het jaar dat ze jongen krijgen eten ze meestal helemaal niet. Dat doen ze het jaar ervoor en het jaar erna: dan eten ze een paar muizen. Een adder is zogenaamd eier-levendbarend. Dat betekent dat het vrouwtje de eieren in haar eigen lichaam uit laat komen. Anders dan de ringslang, die eieren legt in een broedhoop. Dat eier-levendbarend is waarschijnlijk een aanpassing aan een kouder klimaat.

Adders kijken? Hou je aan de regels!

Wil je zelf een adder zien? Houd je dan aan de regels: loop voorzichtig, niet stampen want ze voelen alle trillingen. Het heeft ook geen zin om door de hei te struinen want dan voelen ze je al lang aankomen en vluchten ze weg. Dus blijf op het pad, en kijk op beschutte, zonnige plekjes. En gebruik een verrekijker want adders hebben een hele goede schutkleur.