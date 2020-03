Westerlingen ontvluchten de stad en schuilen in Drents vakantiehuis

"Het is zo ontzettend druk in het Westen. We zitten daar hutjemutje bij elkaar. Als we daar de deur uitgaan staan we direct bij de buren. Hier stappen we het bos in", legt Pieterse uit.

Spanning in het Westen is groter

Het werk is meegenomen. Fidder werkt voor KPN en kan dat prima vanaf elke locatie doen. Pieterse zit in het onderwijs. Dat ze de juiste keus gemaakt hebben om naar Drenthe te 'vluchten', blijkt uit een telefoongesprek met een bekende van de westerlingen.

"Ik hang net op met een vriendin van mij", zegt Pieterse. "Ze was aan het bijkomen van een bezoekje aan de supermarkt. Bibberend is ze thuis gekomen omdat niemand elkaar daar de ruimte gunt. De spanning is daar zoveel groter dan hier. Hier houdt iedereen rekening met elkaar. Je geeft elkaar de ruimte, waardoor we in Drenthe een zo normaal mogelijk leven leiden."

Beheerder Sibco de Vries van het bungalowpark Het Drentse Wold merkt dat meer mensen uit het Westen naar zijn park komen. "We hebben zeker nog tien huisjes verhuurd aan de zogenaamde 'coronavluchtelingen'. Dat hadden we van te voren niet gedacht."

'Mensen boeken juist in deze Corona-periode'

Ook op bungalowpark de Drentse Vennen in Een komen boekingen binnen voor langere tijd. "Dan gaat het om mensen die nu bijvoorbeeld hun eigen woning gaan verbouwen, waardoor ze tijdelijk ergens anders moeten wonen. Daarnaast huisvesten we een stel dat zou emigreren, maar door de coronacrisis het buitenland niet binnenkomt. Zij zitten nu hier tijdelijk in een huisje", vertelt Janny de Vries.

"Ook wij merken dat mensen die via reserveringssites vanuit het buitenland boeken niet naar ons kunnen komen", zegt Linda Wolf van vakantiepark Westerbergen in Echten. Zij hebben naast een grote camping ook 160 vakantiehuisjes. "Maar je ziet ook dat mensen juist in deze coronaperiode bij ons geboekt hebben. Zij willen hun kleine flatje in de drukke stad ontvluchten."

De familie uit Nieuw-Vennep blijft voorlopig in Drenthe. Want de vlucht naar een andere omgeving heeft ook z'n voordelen aldus Fidder: "Je komt niet in een sleur en dat is meteen goed voor je huwelijk!"