Iets rustiger op Drentse campings: 'Juli was nat en koud'

Vakantie-ondernemers in Drenthe hebben het deze zomer iets rustiger gehad dan vorig jaar. Dat stelt Marketing Drenthe in een eerste schatting over het vakantieseizoen.

"Voor de zomer houden we altijd een peiling", legt Miranda Horstman van Marketing Drenthe uit. "Ondernemers waren wel tevreden over de boekingen, maar zijn iets gematigder dan vorig jaar." Toen hadden vooral campings al eerder hoge bezettingscijfers. Exacte cijfers heeft Marketing Drenthe nog niet.

'Juli was natter en kouder'

Volgens Horstman is daar een duidelijke verklaring voor. "Dat komt namelijk deels omdat mensen geneigd zijn wat later te boeken. En mensen trekken weer meer naar het buitenland." Tijdens de coronajaren bleven mensen vooral in eigen land, iets dat ook gebeurde in de eerste periode na corona.

Ook door het slechte weer in juli zijn de cijfers niet alsnog naar boven bijgesteld. "Juli was natter en kouder dan gemiddeld. Zulk weer levert dan meestal niet ineens veel extra boekingen op." Vakantiegangers trekken dan vooral naar het buitenland, op zoek naar een warmere en drogere plek. Hotels deden overigens goede zaken, stelt Horstman.

Voor Nederlandse gasten

De toeristen die hun zomervakantie in Drenthe doorbrengen, zijn vooral mensen uit eigen land. Het gros komt uit het westen van het land en uit Gelderland. Een regio waar Drenthe minder in trek is, is Zuid-Nederland. "We merken dat zij het toch lastiger vinden om ons op te zoeken", vertelt Horstman. "We zien duidelijk minder bezoek vanuit Zeeland en Limburg."

Na Nederlanders zijn het vooral Duitsers die vakantie in Drenthe vieren.

Binnenattracties

Slecht weer is slecht nieuws voor campings, terwijl overdekte attracties er een stuk beter bij varen. "Het Gevangenismuseum en het Hunebedcentrum hebben veel bezoekers getrokken", weet Horstman. "Maar ook Wildlands en Drouwenerzand draaiden goed, ook al is dat deels outdoor."