Hoe komt hunebed 'Duvelskut' aan zijn naam?

Dat zou blijken uit de aanduiding op verschillende oude landkaarten. In zijn betoog schrijft Van der Sanden daarover het volgende. "In beide series manuscriptkaarten vinden we de Duvels kut. Op kaart 24 uit de Atlas Bruxellensis - die het gebied tussen Eems en IJssel weergeeft - is de naam Duvels Kutte onder een symbool naast een doorgaande weg te vinden. De weg loopt naar het noorden en buigt bij het symbool naar het noordwesten af. Dit symbool staat min of meer ter hoogte van Anloo, dat oostelijk van de beek Hornster diep ligt. Het gaat hier ongetwijfeld om de Drentsche Aa. Wanneer we de ligging van deze Duvels kut vergelijken met de huidige topografische kaart, en we nemen de kerken van Rolde en Anloo als richtpunten, zou de Duvels kut ongeveer ter hoogte van Gasteren gesitueerd moeten worden. Daar boog de oude weg van Rolde over het Balloërveld inderdaad naar het noordwesten af (om via Oudemolen en Zeegse naar Tynaarlo te lopen)." Het hele betoog van Van der Sanden is hier in zijn geheel te lezen.