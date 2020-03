Studenten bieden massaal hulp bij studiekeuze

Door de uitbraak van het coronavirus worden er geen open dagen meer georganiseerd op mbo-, hbo- en wo-opleidingen. Toch staan leerlingen wel voor een inschrijfdeadline en een studiekeuzemoment. Daar is iets op bedacht: studenten geven via sociale media studiekeuzetips.

"Voor mij is het begonnen via een Facebookgroep waar ik de oproep voorbij zag komen", vertelt Milou Nomden uit Assen. Ze deelde de oproep via haar eigen kanalen. "Ik vind het een mooi initiatief en je moet elkaar een beetje helpen in deze tijd."

Meelopen kan niet meer

Nomden studeert Creative Business aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Dat is een relatief nieuwe studie waar nog niet veel studenten en dus weinig ervaringsdeskundigen van zijn. Vanuit haar opleiding zou Nomden een aantal studenten aangewezen krijgen die ze in de vorm van een meeloopdag meer over de studie kon vertellen. Maar doordat lessen niet meer fysiek plaatsvinden, konden die meeloopdagen ook niet doorgaan.

"Zo'n meeloopdag is erg nuttig, want wat je allemaal op het internet leest is er door de opleiding opgezet en automatisch het 'prachtige plaatje'. Het kan een vertekend beeld geven. Door met een student in gesprek te gaan krijg je meer inhoudelijk te horen wat je als student kunt verwachten. Ik zou bijvoorbeeld ook kunnen videobellen en lesmateriaal of opdrachten laten zien."

Moeilijk om een keuze te maken

Ook student Astrid Samson uit Assen deelde de oproep. Zij studeert Social Work aan Windesheim. "Ik weet nog hoe moeilijk ik het vond om een studiekeuze te maken. De open dagen waren voor mij doorslaggevend, want dan merk je welke school het beste voelt en kun je de sfeer veel beter beoordelen."

Ze sprak destijds op de open dag met studenten en docenten en wil nu graag toekomstige studenten helpen. "Ook als het gaat over vragen over studieverenigingen en activiteiten rondom de vakken kan een student je denk ik een eerlijker antwoord geven."

Opleidingen puzzelen

Opleidingen zijn zelf ook druk bezig met het aanpassen van voorlichtingen. Zo zou het Alfa-college in Hoogeveen vanavond een open avond houden. "We hebben nu allemaal manieren bedacht om een online open avond te organiseren", vertelt Hetty Luppes van het Alfa-college. "Vanavond zijn docenten bijvoorbeeld tussen 16.00 en 20.00 uur telefonisch bereikbaar en techniekopleidingen geven een videovoorlichting met behulp van Microsoft Teams. Maar het is echt zoeken, jongeren pakken niet snel de telefoon op om te bellen, fysiek contact wordt echt gemist."

Het Drenthe College lanceert vandaag een campagne waarin leerlingen online studiekeuze-advies kunnen krijgen en heeft de inschrijfdeadline een maand verplaatst. "We merken dat veel mensen nog aan het twijfelen zijn", vertelt Alette Hofsteenge, woordvoerder van het Drenthe College. "We houden ook nog een super-last-minute open dag in juni en we zijn andere ideeën nog verder aan het uitwerken."

Internationale studenten

NHL Stenden heeft vanwege hun internationale studies al veel kunnen experimenteren met het digitaal bereiken van studenten. "Wij hebben natuurlijk ook fysieke open dagen waarvan een gedeelte ook is gericht op het aanspreken van bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse studenten, die kunnen nu niet doorgaan, maar bijvoorbeeld skypesessies tussen een Russische student en een potentiële Russische student organiseerden wij al", vertelt Annette Verhoef van NHL Stenden.

Voor aankomend schooljaar hebben ze al veel aanmeldingen staan, toch breiden ze online de opties uit. "We moeten vooral dingen uitproberen. We merken dat veel studenten vragen hebben over de coronacrisis. Kunnen potentiële buitenlandstudenten bijvoorbeeld wel naar Nederland komen? Voor dat soort vragen richten we een aparte webinar in. En verder doen we zoveel mogelijk met video's."

Tot nu toe wordt het initiatief om toekomstige studenten toelichting te geven vooral gedeeld door wo- en hbo-studenten, maar het Drenthe College ziet het in de toekomst ook gebeuren voor haar eigen opleidingen. "We hebben zelf ook een aantal studentenambassadeurs. Zij zouden dit wellicht ook voor ons kunnen doen", licht de woordvoerder toe. "De student kan het verhaal immers het beste vertellen."

