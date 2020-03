Raad Assen heeft digitale primeur in Drenthe: aan galm geen gebrek

"Ik dacht dat ik een makkelijke avond zou krijgen, met tien raadsleden achter hun scherm thuis", verzuchtte voorzitter Tjerk Medemblik na twee-en-een-half uur vergaderen. "Maar dit was toch veel zwaarder dan gedacht."

Volle bak galm

Medemblik (CU) zelf zat vanavond, als voorzitter van de consulterende raad, als enige in de raadszaal in het stadhuis, bijgestaan door griffier en bode. De rest, de tien financiële woordvoerders van alle raadsfracties die het financiële herstelplan van Assen bespraken, zaten allemaal thuis. Op veilige afstand, en dat allemaal vanwege het coronavirus. Zo min mogelijk mensen onnodig bij elkaar brengen, werd door de gemeente Assen op deze manier in praktijk gebracht. Voor het digitaal vergaderen haalde Assen het StarLeaf-conferentiesysteem in huis. Afgelopen week is er twee keer geoefend, eerst in het klein met de accountantscommissie, toen wat groter met raadsleden.

Vanavond was het dan voor het eerst 'in het echt'. De digitale raad kwam wat moeizaam uit de startblokken: Eerst was het 'volle bak galm' waarmee de eerste spreker binnenkwam. Al snel was het euvel boven water. De openstaande voorzittersmicrofoon van Medemblik bleek de stoorzender, zodra een raadslid zijn verhaal afstak. Een kwestie van finetunen, zo bleek.

(verhaal gaat verder onder de video)

Privé-inkijkje

Leuke bijkomstigheid van de digitale raadsvergadering is het inkijkje, dat je als kijker in het privédomein van de Asser politici krijgt. Kunst aan de muur bij SP'er Jannie Drenthe, tulpen bij PLOP-voorman Henk Santing, achter D66'er Remi Moes trekt een druk bevolkt familieprikbord de aandacht, en in de hoek van de kamer van wethouder Mirjam Pauwels steelt een groene palm de show.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Halve dames

En het was duidelijk ook nog even wennen voor de politici zelf om qua beeld 'compleet' over te komen. Zo kregen de Asser volgers een paar 'halve dames' voorgeschoteld. Wethouder Pauwels had haar hoofd er aanvankelijk nog niet helemaal bij, en SP-fractievoorzitter Jannie Drenthe dekte haar videocamera deels af, wapperend met haar inbreng op schrift.

'Pittig was het wel'

Maar na ruim twee-en-een-half uur digitaal delibereren, met de nodige interrupties, kan voorzitter Tjerk Medemblik toch tevreden terugkijken op de eerste videovergadering van de Asser raad. "Het was toch wel een gedenkwaardige avond, om op deze manier als raad te debatteren. En het ging prima, maar pittig was het wel. Normaal gesproken heb je als voorzitter een zaal mensen voor je, en zie je meteen non-verbale reacties. Daar kun je op anticiperen. Nu zie je niet direct wie er wil interrumperen. Want ik staar naar een klein schermpje op mijn Ipad, en moet dan het stemgeluid herkennen. Dat ging me toch aardig af", stelt hij tevreden vast.

Hoewel burgemeester Marco Out vanavond geen rol had in de raadsvergadering, kwam hij toch even een paar keer 'om de hoek kijken', aldus Medemblik. Conclusie: hij zag dat het goed was.

Assen beet nu digitaal het spits af, de komende weken gaan meer Drentse gemeenteraden over op digitaal vergaderen. Besluiten kunnen er trouwens nog niet digitaal genomen worden. Daarvoor moet er eerst nog een noodwet aangenomen worden door het kabinet, maar dat gebeurt binnenkort.