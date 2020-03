'Berenjacht' opkomende rage onder Drentse kinderen

Het idee van de Berenjacht is vanuit Australië en België naar Nederland overgewaaid. Het populaire prentenboek 'We gaan op berenjacht' uit 1995 van Michael Rosen en Helen Oxenbury zou de inspiratie erachter zijn. Het is de bedoeling dat basisschoolkinderen met een 'berenkaart', die ze via het internet kunnen printen, door het dorp lopen. Iedereen mag een beer voor zijn of haar raam zetten.

Klazienaveen kartrekker

Het eerste Drentse initiatief was in Klazienaveen. Binnen twee dagen heeft de groep al meer dan 1100 leden uit het dorp. Zo waaide het ook over naar bijvoorbeeld Nieuw Weerdinge. Dankzij een duwtje in de rug van de lokale buurtwerker Erika Santinge, heeft dat dorp ook een eigen groep op Facebook. "Iedereen kan meedoen, maar je moet natuurlijk wel 1,5 meter afstand houden en alleen lopen met je gezin", legt de buurwerker uit.

Zwaaien achter het raam

De Berenjacht zorgt voor twee vliegen in een klap: kinderen vervelen zich niet meer en mensen die anders alleen thuis zitten, hebben zo nog wat aanloop. "Ouderen die bijvoorbeeld thuis zijn, kunnen dan even door het raam zwaaien naar kinderen die de beer afstrepen", vertelt Erika.

'Zo vervelen we ons niet'

Kinderen die de verveling te lijf gaan, zijn Naomi Smit en Jayson Poede: "We hebben thuis een kaart uitgeprint en samen met mijn moeder en zusje lopen we dan door het dorp. Echt leuk, zo hoeven we ons niet te vervelen en je hebt ook nog eens een soort gymles." De kinderen missen school wel een beetje: "Ja, eerst was het wel leuk maar nu vervelen we ons snel. We hebben nog wel huiswerk."