Camping Anloo: onvoldoende geld voor nog een maand water en riool

Voor de stichting is dat een flinke domper, zo laat voorzitter Henri Dijksterhuis weten. "We hebben er de afgelopen weken alles aan gedaan om de zaken te regelen, en als stichting met de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) een financiële overeenkomst te sluiten om het water te behouden. En het is heel jammer, maar veel te weinig mensen hebben er een paar tientjes voor over om de boel overeind te houden", zegt Dijksterhuis teleurgesteld.

Einde verhaal.

Dijksterhuis weet niet waarom er nog maar zo weinig mensen hoop en vertrouwen hebben in de zaak. De inschatting was dat er toch minimaal vijftig gebruikers zouden zijn die konden meebetalen. Dat de teller blijft steken op veertien, zegt volgens Dijksterhuis genoeg. "Mensen hebben kennelijk de moed en het geloof verloren."

Met zo weinig steun gaat de stichting, en alle mensen er omheen, zich niet langer inzetten om de boel te redden, zegt Dijksterhuis op Facebook van Camping Anloo. "Daarvoor gaan wij niet langer onze nachten aan stress opofferen. Voor ons is het nu einde verhaal."

Riolering ligt al stil

Vandaag gaat de stichting de WMD informeren dat ze de overeenkomst voor de levering van drinkwater, die liep tot 1 april, niet kunnen verlengen. "Hoe ze daar dan met onze boodschap omgaan, dat is aan hun. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze met de huidige coronacrisis het water na 1 april ook meteen gaan afsluiten", zegt Dijksterhuis.

Een andere complicatie is er al wel. En dat is de riolering. Die ligt sinds gisteren stil. "Het aggregaat voor het riool is al terug naar de verhuurder, omdat de rioolpomp kapot is. We hebben de gemeente gevraagd het probleem van de rioolpomp op te lossen." Of dat ook gebeurt, is nog de vraag.

Eerst even bijkomen

Hoe het nu verder moet op Camping Anloo met de laatste groep vaste bewoners, kan Dijksterhuis niet zeggen. "We moeten nu eerst even bijkomen van alles waar we ons voor ingezet hebben. We zien komende week wel even verder."

Dijksterhuis en z'n Stichting Belangenbehartiging regelden in februari voldoende geld om water en riolering in de lucht te houden. De WMD werkte mee aan een speciale betalingsregeling voor het drinkwater. Ook keken ze nog naar reparatie van het elektriciteitsnetwerk. In januari werd het stroomnet afgesloten, omdat het onveilig was. Vanaf 24 februari dreigden ook water en riool te stoppen. De stichting voorkwam dat door zelf met geld over de brug te komen, om het nog een maand uit te zingen. Dat houdt na 1 april op.

Weken wachten op gemeente

Ondertussen wachten de laatste vaste campingbewoners op een besluit van de gemeente Aa en Hunze over optreden tegen permanent wonen. Eerder deze maand kregen 32 bewoners een brief dat ze voor 23 maart weg moesten zijn, anders volgt er een dwangsom van 30.000 euro. Twintig bewoners hebben daartegen bezwaar gemaakt.

De gemeente neemt de komende weken de tijd 'om alle bezwaren zorgvuldig te beoordelen', zo meldt gemeentewoordvoerder Adwin Peeks. "Daarna gaan we op individueel niveau besluiten om wel of niet een last onder dwangsom op te leggen."

Corinavirus in afweging

Daarbij kijkt de gemeente nadrukkelijk naar de persoonlijke situatie, de voorgeschiedenis, en of iemand zicht heeft op een woning of niet. "En ook de huidige situatie met het coronavirus nemen we mee in de afweging. Dit proces gaat zeker nog enkele weken duren. Want je kunt je voorstellen dat we met de coronacrisis op dit moment ook even andere prioriteiten hebben."

Voor de bewoners van Camping Anloo is de coronacrisis juist ook de reden om een half jaar uitstel te vragen van het gemeentelijke optreden tegen permanente bewoning. Hiervoor is deze week een petitie bij de gemeente ingediend met 69 handtekeningen. Volgens Peeks volgt nog een gemeentelijke reactie op de petitie richting de initiatiefnemers.

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan een miljoen euro. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben en al hun geld in hun huisje zit. Maar volgens de gemeente Aa en Hunze zitten ze er illegaal en moeten ze weg. Daarom is een handhavingsprocedure gestart. Andere recreanten haalden hun chalet de laatste weken al weg. Er is nog geen zicht op overname van de camping.

