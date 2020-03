KLM Flight Academy doet geen lesvluchten meer

De lesvluchten zijn meestal met twee personen. Een leerling vlieger en een instructeur. En die zitten in een lesvliegtuig dicht bij elkaar. "We kregen toch vragen hierover", zegt hoofd opleidingen Mark Gerritsen van de Flight Academy. "We vlogen tot maandag met strikte regels door. Maar na de aankondiging door het kabinet van extra maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus, hebben we besloten om te stoppen."

Te dicht op elkaar

De studenten krijgen, net als anderen, theorieles op afstand. Op de campus is bijna niemand meer te vinden. Wel wordt een simulator gebruikt om les te geven. "Maar daar zitten de student en de instructeur op grote afstand van elkaar." Ook de solovluchten gaan door, maar die worden uitgevoerd op Lelystad Airport.

Nu de luchtvaartschool ook is gestopt met vliegen, is Groningen Airport Eelde bijna tot stilstand gekomen. Alleen medische vluchten, privéjets en kleine luchtvaart vliegt nog. De luchthaven is ook minder lang open dan normaal. Brandweer en luchtverkeersleiding is aanwezig.

De Flight Academy is eigendom van luchtvaartmaatschappij KLM. De vliegers die opgeleid worden komen ook in dienst bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. Per jaar leidt de opleiding zestig nieuwe vliegers op.

Maximum aantal opgeleide vliegers

Dat is volgens Gerritsen conservatief gerekend. En dat heeft een reden. "We doen dit al een aantal jaren. Zestig is zo gekozen om dit soort tegenslagen op te kunnen vangen. De KLM heeft de afgelopen jaren veel piloten van buiten aangenomen. Maar hiermee voorkomen we dat er werkloze piloten zijn."

Met de KLM gaat het, net als met andere luchtvaartmaatschappijen in de wereld, slecht. Er wordt op dit moment bijna niet gevlogen. Het aantal opgeleide nieuwe piloten op Groningen Airport Eelde blijft volgens Gerritsen hetzelfde.