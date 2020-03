CDA De Wolden bezorgd over loden leidingen

Het CDA in De Wolden wil dat de gemeente eigenaren van panden informeert over de risico's van loden waterleidingen. De loden leidingen zijn een risico voor de gezondheid, en dat moeten de eigenaren weten.

De Waterleiding Maatschappij Drenthe meldde eerder al het waterleidingnet geen lood meer bevat, maar volgens het CDA geldt dat niet voor alle panden in de gemeenten. "Navraag door onze fractie bij een installateur bracht aan het licht dat in De Wolden zich nog steeds loden waterleidingen in panden bevinden", schrijft raadslid Tjalling de Wit.

Gemeente kent eigenaren

Volgens De Wit is het maar de vraag of pandeigenaren dat weten en of ze loden leidingen kunnen herkennen. Omdat de gemeente veel informatie heeft over panden in verband met de WOZ, kan de gemeente de eigenaren informeren, redeneert het CDA.

Hoewel de gemeente niet verantwoordelijk is voor de leidingen in huizen en andere gebouwen, vindt de partij dat de gemeente eigenaren van gebouwen van voor 1960 wel zou kunnen infomeren. Verder kan er aandacht aan besteed worden bij bijvoorbeeld verhuizingen en vergunningverlening voor verbouwing, stelt het CDA.