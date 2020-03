Nog maar één trein per uur tussen Emmen en Zwolle

De aanpassing van de dienstregeling voor de sneltrein geldt zowel doordeweeks als in het weekend. Vanwege het coronavirus reizen er minder mensen met de trein en is er minder personeel beschikbaar, laat Arriva weten. Eerder haalde het vervoersbedrijf al meerdere treinen uit de dienstregeling, waardoor bijvoorbeeld de laatste trein vanuit Zwolle nu om 00.21 uur in plaats van 00.52 uur aankomt in Emmen.

Rest van Drenthe

Vorige week besloot de NS ook om minder treinen te laten rijden in Drenthe. Alle intercity's van de NS zijn vervallen en er rijden nog maar twee treinen per uur. In Drenthe betekent die maatregel dat er in Assen, Beilen, Hoogeveen en Meppel twee keer per uur een stoptrein komt.