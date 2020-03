Zestien nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Alleen in de gemeenten Noordenveld, Coevorden en Aa en Hunze zijn geen nieuwe besmettingen gevonden. De meeste gevallen komen voor in Coevorden (18) en Tynaarlo (16, een meer dan gisteren).

De totale lijst per gemeente:

Coevorden: 18

Tynaarlo: 16

Emmen: 13

Assen: 9

Hoogeveen: 9

Meppel: 5

De Wolden: 5

Midden-Drenthe: 4

Aa en Hunze: 3

Noordenveld: 3

Westerveld: 3

Borger-Odoorn: 1

Geen compleet beeld

Het overzicht geeft een onvolledig beeld van het aantal besmettingen in de provincie, omdat alleen een beperkte groep mensen wordt getest. Dat gebeurt alleen bij mensen met klachten die in het ziekenhuis terecht komen, zorgmedewerkers met klachten of kwetsbare mensen.

Stijging van het landelijke dodental

Het aantal mensen dat in Nederland door COVID-19 is overleden, is de afgelopen 24 uur gestegen met 112 tot 546. Dat meldt het RIVM. Voor zover bekend zijn er in Drenthe nog geen coronapatiënten overleden. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen is (geweest), is met 349 toegenomen tot 2500.

Net als gisteren is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Als deze lijn zich doorzet kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken, meldt het RIVM.