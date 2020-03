Klanten voedselbank Assen krijgen supermarktbonnen

Klanten van de Voedselbank Hart van Drenthe uit Assen en omgeving krijgen komende week supermarktbonnen in plaats van een voedselpakket. In ruil voor die bon kunnen ze bij een supermarkt een pakket halen.

Het is een tijdelijke oplossing van de voedselbank, in samenwerking met de gemeente Assen, om ervoor te zorgen dat klanten van de voedselbank toch eten krijgen. Vanwege het coronavirus heeft de voedselbank een stuk minder vrijwilligers beschikbaar, omdat dat vooral ouderen zijn die binnen de risicogroep vallen. De voedselbank zet hen nu niet in om het risico op besmetting met het virus te beperken.

Uitgiftepunt Assen dicht

Omdat de ruimte van het uitgiftepunt aan de Brunelstraat in Assen te krap is, nu mensen anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden, worden daar tot 1 juni geen voedselpakketten uitgegeven. Klanten van het uitgiftepunt in Assen kunnen daar volgende week wel hun bonnen ophalen op het tijdstip waarop ze anders hun pakketten kunnen krijgen.

Het gaat in totaal om 235 huishoudens met gezamenlijk zo'n 600 mensen die afhankelijk zijn van het uitgiftepunt in Assen. In totaal voorziet de Voedselbank Hart van Drenthe 600 huishoudens van voedselpakketten. Bij de andere vijf uitgiftepunten in Beilen, Gieten, Gasselternijveen, Smilde en Zuidlaren kunnen klanten wel hun pakketten ophalen.

Volgende week meer bekend

Komende week gaat het bestuur van de voedselbank opnieuw met de gemeente Assen om tafel. Dan wordt een structurele oplossing bedacht voor het tijdelijke vrijwilligerstekort en de sluiting van de locatie aan de Brunelstraat.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

Lees ook: