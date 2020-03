Natuurmonumenten: 'Vermijd dit weekend drukke plaatsen bij natuurgebieden'

In de lijst van Natuurmonumenten staan drie Drentse gebieden: De Buitenplaatsen Paterswolde, De Onlanden en het Dwingelderveld.

Bijna alle activiteiten in Nederland zijn afgelast in verband met de coronamaatregelen en dus trekken Nederlanders met mooi weer massaal de natuur in om op adem te komen en de gedachten te verzetten.

Drukte in de natuur

Afgelopen weekend leidde het mooie weer vooral in de Randstad tot problemen. De parkeerplaatsen in het duingebied langs de kust waren overvol en op het strand was het een drukte van belang. En in de bossen liepen mensen in groepen zonder voldoende afstand te houden.

Maar volgens woordvoerder Fred Prak van Natuurmonumenten valt de situatie in Drenthe niet te vergelijken met die van de Randstad. "Het was vorige week wel drukker dan normaal. Vooral bij de parkeerplaatsen van Buitenplaatsen Paterswolde en boerderij De Onlanderij in Eelderwolde. Maar het beeld is op zich geruststellend. Het valt te vergelijken met de drukte van een zonnig paasweekend."

Gezond verstand

Als mensen hun gezonde verstand gebruiken en de richtlijnen volgen is er volgens Prak niet zoveel aan de hand." Mensen moeten de regels in acht nemen. Die regels hebben we bij alle ingangen van onze natuurgebieden opgehangen, dus die zijn duidelijk aangegeven."

Natuurmonumenten heeft wel extra toezicht georganiseerd zegt Prak, ook in Drenthe. "Ja, onze medewerkers rijden rond en komen zeker kijken op de plaatsen waar we extra drukte verwachten. Als het nodig is, zullen we mensen advies geven."