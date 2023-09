Gio Lippens schreef de biografie van Henk Benjamins, 'een van de grootste amateurwielrenners'

Als amateur is Benjamins in die jaren een van de beste renners van het land. "Ik had laatst Hennie Kuiper aan de telefoon, de voormalig olympisch kampioen, wereldkampioen en winnaar van allerlei koersen. We belden over iets totaal anders, tot ik vroeg of hij Henk Benjamins ook kende", zegt Lippens. "Hij zei toen: 'Ja, dat was mijn idool vroeger'. Zelf kende ik Henk wel een beetje van naam, maar als amateur was hij echt een grote."