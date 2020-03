Coronavirus is goudmijn voor bloemist, maar funest voor bloemenkweker

Waar nodig springen vrienden en familie bij, want het is flink aanpoten voor Hans en Miranda de Groot van BloemigKado. "Normaal gaan er dagelijks 75 tot 100 boeketten de deur uit, nu zitten we al op 650. Mensen willen elkaar een hart onder de riem steken. Ook krijgen we veel bestellingen voor jarigen of mensen die een huwelijksjubileum vieren. Op visite gaan zit er nu niet in, dus dan kun je mooi een bosje bloemen bij diegene laten bezorgen", legt Miranda uit.

Sinds vorig weekend rijdt Miranda af en aan naar de veiling om te voldoen aan de vraag. "Onvoorstelbaar. Ik denk wel dat de drukte volgende week iets afneemt, maar het zal bovengemiddeld druk blijven", vertelt Miranda.

Tulpenkweker met handen in het haar

Zo florissant als het in Annen gaat, zo beroerd is de situatie bij tulpenkweker Jan Vos uit Smilde. Juist nu, in de oogsttijd van zijn tulpenbedrijf, moet hij noodgedwongen 70 procent weggooien. "We mogen 20 procent naar de veiling brengen, de overige 10 procent brengen we zelf aan de man. Bijvoorbeeld door te leveren aan lokale winkels en via onze tulpenautomaat", vertelt de teleurgestelde ondernemer.

Vos kan slechts twintig procent kwijt bij de veiling. "Meestal gaan er enorm veel tulpen naar het buitenland, maar daar is er helemaal geen vraag meer naar de bloemen", legt Vos uit. Het bedrijf in Smilde hoopt op beterschap, want landbouwminister Carola Schouten heeft de Europese Commissie deze week om financiële steun gevraagd voor de telers. "Zoals het nu lijkt, is dit echt een grote strop voor ons bedrijf", sluit de teler af.