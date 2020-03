45 patienten met Covid-19 in Drentse ziekenhuizen

In Noord-Nederland liggen in totaal 265 patiënten met Covid-19 of een verdenking daarop. 139 daarvan zijn afkomstig uit een andere regio. Ziekenhuizen in het Noorden vangen ook patiënten uit Noord-Brabant op, omdat daar de nood in de ziekenhuizen erg hoog is.

Drentse coronabesmettingen

GGD Drenthe maakte vandaag bekend dat er sinds gisteren zestien nieuwe besmettingen met COVID-19 zijn vastgesteld in Drenthe. Voor het eerst is een inwoner van de gemeente Borger-Odoorn positief getest, waardoor zeker is dat het virus nu in alle Drentse gemeenten heerst.

Overigens geven de cijfers van de GGD geen compleet beeld van het totaal aantal Drentse besmettingen. Niet iedereen met symptomen van het virus worden namelijk getest of ze daadwerkelijk het virus hebben.