WMD: Camping Anloo behoudt water in deze coronatijd

Bewoners op de failliete Camping Anloo houden water, ook al is er na 1 april onvoldoende geld om de waterrekening te betalen. "Niemand in Drenthe wordt tijdens deze coronacrisis van het drinkwater afgesloten, dus ook Camping Anloo niet", laat de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) weten.

"In deze bizarre periode kunnen we mensen niet van het water afsluiten. Iedereen moet drinkwater kunnen blijven gebruiken, en hun handen kunnen blijven wassen", zegt woordvoerder Annemoreen Ooms van de WMD. "Wat er na de coronacrisis gebeurt, zien we dan wel weer."

Voorzitter Henri Dijksterhuis van Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo is er heel blij mee. "Ik had eerlijk gezegd ook niet anders verwacht. Maar ik ben blij dat ze het nu ook definitief bevestigen."

Onvoldoende geld

De Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo is er niet in geslaagd voldoende gebruikers bij elkaar te krijgen, die na 1 april ook weer meebetalen aan een gezamenlijke waterrekening van de WMD en de rioleringskosten. Afgelopen maand was dat wel gelukt met 26 mensen, nadat de gemeente stopte met betalen. Die was tijdelijk financieel ingesprongen na het faillissement van de camping. Eerder was het stroomnet al afgesloten wegens brandgevaar.

Na verschillende oproepen afgelopen weken meldden zich tot gisteravond maar veertien gebruikers die geld willen storten. 'Veel te weinig', zo concludeerde de stichting. En daarmee is het volgens de belangenbehartigingsclub 'einde verhaal'. Er is maandelijks zo'n 2500 euro nodig, voor water en voor huur van een noodaggregaat dat de pomp in het riool laat draaien.

Ongewenste situatie riool

Het water blijft dankzij de WMD nu stromen. Maar de riolering dreigt wel een probleem te worden. De rioolpomp is kapot, en het aggregaat is door de stichting teruggebracht naar de huurder. De gemeente is gisteren gevraagd naar een oplossing te kijken. Maar die lost de rioleringsproblemen niet op, zo laat gemeentelijk woordvoerder Adwin Peeks weten.

"Dit is natuurlijk geen gewenste situatie, maar tegelijkertijd zijn we niet verantwoordelijk voor het riool op de camping zelf. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het riool tot aan het begin de camping. We gaan nu de particuliere eigenaren van percelen op Camping Anloo en de curator vragen het probleem met spoed op te lossen, om milieuverontreiniging te voorkomen", aldus Peeks.

Weinig milieuschade

De gemeente heeft voor de zekerheid al wel navraag gedaan bij de RUD, de Regionale Uitvoerings Dienst, over hoe groot het risico is op bodemverontreiniging als door regenbuien het riool overstroomt, en rioolwater weglekt in de bodem. "Maar de RUD heeft aangegeven dat de milieuschade aan de bodem, als gevolg van overstromingen met verdund rioolwater, niet erg groot zal zijn", besluit Peeks.

Stichtingsvoorzitter Henri Dijksterhuis van de campinggebruikers vindt dat de gemeente, als hoeder van het algemeen maatschappelijk belang, wel degelijk de zorg op zich moet nemen voor het oplossen van het rioolprobleem. "De kapotte rioolpomp is naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht, die kan hem repareren voor bijna 1000 euro. De offerte is naar de gemeente gestuurd, die kan ermee aan de slag. Want bij de curator van de failliete camping is toch geen geld te halen."

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er is een schuld van meer dan een miljoen euro. Maar de grote problemen ontstonden toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Ook water en riolering zouden na 24 februari stoppen, maar die rekening is via een gezamenlijke belangengroep tot 1 april betaald. Tientallen bewoners wonen permanent op de camping, omdat ze geen andere plek hebben en al hun geld in hun huisje zit. Maar volgens de gemeente Aa en Hunze zitten ze er illegaal en moeten ze weg. Er is daarom een handhavingsprocedure gestart tegen 32 bewoners. Twintig ervan hebben bezwaar gemaakt. Andere recreanten haalden hun chalet de laatste weken al weg. Er is nog geen zicht op overname van de camping.

