Online lesgeven: grote verschillen tussen basisscholen

Juf Anika ten Have van Kindcentrum Beatrix in Beilen zat om 9.00 uur vanochtend paraat achter haar laptop, thuis in Eursinge. Mooi uitzicht, plezierig gezelschap van de kat erbij. Al haar leerlingen waren keurig op tijd online voor de instructies voor de taalles. De les ging vandaag over de klanken ng en nk. Ze haalt er online ook een lesboek bij.

Juf Anika geeft online instructies vanuit huis. (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

"Het was natuurlijk wel even wennen om over te schakelen op online lessen. Gelukkig hebben onze leerlingen al een tablet van school met daarop de juiste app om te communiceren met mij. En we krijgen ook goede ondersteuning van onze afdeling ICT. Het is heel fijn om contact te hebben met de kinderen op deze manier", zegt Ten Have.

Ook vergaderen met collega's gebeurt online. Ten Have gaat zelf nog een stap verder: met haar broer neemt ze een vlog op met een challenge voor haar leerlingen. "Voor onszelf voelt het nog wat onwennig om in beeld te zijn, maar de leerlingen lijken het heel normaal te vinden", aldus Ten Have.

Meester Henk belt vandaag al zijn 17 leerlingen. (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Bij basisschool De Poolster in Nieuw Buinen is er voor de leerlingen wel een mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkrachten via de computer, maar er is nog geen communicatie met beeld erbij. Het contact verloopt deze week via de telefoon. Meester Henk Odding belt al zijn 17 leerlingen uit groep 6 vandaag. "Het is fijn om hun stem even te horen en om te horen hoe het gaat. Het zijn meestal maar korte gesprekjes, maar er is dan toch even contact", zegt Odding.

Kan dat niet met beeldbellen, dan? "Wel als je erop in bent gesteld als school. Als het online lesgeven langer gaat duren gaan we de kinderen allemaal een chromebook mee naar huis geven zodat we kunnen beeldbellen en lessen uit kunnen wisselen", aldus Odding.