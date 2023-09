Vincent is op zijn plek in Assen: met Turfschuit en hoed

Vilten hoed en geen tas

De Turfschuit erop plakken, ging volgens Bügel simpel, "we kunnen er zo ook weer een ander op zetten, mocht dat nodig zijn." Zo heeft Van Gogh in z'n Drentse periode ook nog het doek 'Onkruid verbrandende boer' geschilderd. Maar het 'plakplaatje' nog omwisselen, zolang hij in Assen staat, zal niet gebeuren. Maar wie weet welk avontuur Vincent na Assen nog gaat maken. Dan zou er dus een andere sticker op kunnen.

In z'n rechterhand draagt Vincent een grote vilten hoed. Volgens het eerste ontwerp zou daar een grote tas in komen. Maar daar was gedoe over, omdat het oorspronkelijke idee van Blow-Up Industry, met die tas erbij, te veel gelijkenissen vertoonde met het werk van een Franse beeldhouwer.

Pakt hij de tas?

De tas is nu toch achterwege gelaten, al staat hij wel klaar in de werkplaats. "De hoed past ook fantastisch in z'n hand, maar die tas komt nog wel een keertje terug. Als Vincent straks weer uit Assen vertrekt, dan gaat hij toch weer op reis?", knipoogt Bügel ondeugend. "En wie weet kunnen we de tas dan toch nog even pakken."

Bügel is trots op z'n tweede beeld voor Assen, en eerlijk gezegd vindt 'ie Vincent mooier dan Frida. "Omdat 'ie toch wel een hele bekende Nederlandse kunstenaar is, en bij iedereen in ons land bekend is. Het was een geweldige eer om hem te maken, en hij is goed gelukt." De Assenaar voorspelt dat z'n creatie op de Kop van de Vaart weer een populaire selfiespot gaat worden.