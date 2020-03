De Laser Frazer in Hoogeveen maakt schermen tegen coronavirus

Vervolgens kwam de massale vraag naar plexiglas spatschermen voor winkels op, als hulpmiddel tegen de verspreiding van het virus. De afgelopen anderhalve week heeft hij, samen met zijn vader, achter de laser frees-machine gestaan en duizenden spatschermen voor winkels geproduceerd.

Tangenberg kocht op meerdere plekken plexiglas in. Als het kunststof weer op was, zocht hij samen met zijn thuiszittende personeel naar nieuwe leveranciers. Nu veel winkels en supermarkten, zoals die van Gerard en Monique Koster in Nieuwlande voorzien zijn van hangende schermen, maken Tangenberg en z'n pa staande schermen. Het is meestal maatwerk, bedoeld voor dierenartsen, drogisterijen, zoals de DA van Jea Fidom in Hollandscheveld, en kantoren.

de laser is klaar met deze serie poten voor corona-spatschermen (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)