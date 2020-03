Drie Drenten overleden aan coronavirus

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat het gaat om inwoners van de gemeenten Noordenveld, Westerveld en Meppel. In totaal zijn in Drenthe tot vandaag 89 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, meldt de GGD. Vijftien mensen in onze provincie die positief zijn getest, zijn inmiddels weer hersteld.

Alle gemeenten

In alle Drentse gemeenten is sinds vandaag tenminste één besmettingsgeval gesignaleerd. In Coevorden komen de meeste besmettingen voor. Achttien inwoners van deze gemeente zijn besmet geraakt.

Het overzicht geeft een onvolledig beeld van het aantal besmettingen in de provincie, omdat een beperkte groep mensen wordt getest. Het gebeurt alleen bij mensen die met in het ziekenhuis terechtkomen, zorgmedewerkers met klachten of kwetsbare mensen.

In verband met het coronavirus heeft RTV Drenthe een speciaal dossier aangemaakt. Daarin houden we je op de hoogte waar in Drenthe sprake is van besmettingen, wat de gevolgen zijn en wat je zelf moet doen zodra je vermoedt dat je het coronavirus hebt. Ook kun je daar je dringende vragen kwijt over het virus.

