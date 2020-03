Vrienden van NDC steunen dagbladeneigenaar: 'Laten we achter dit zelfstandige mediabedrijf staan'

"Het is de moeilijke tijd waar we allemaal in doorgaan", zegt Siebe Annema, van de initiatiefnemers van de oproep. "We zitten middenin die bizarre coronacrisis en private mediabedrijven, die al last hebben met dalende inkomsten, merken het extra. Want als de hele samenleving stilstaat, dan droogt de inkomstenstromen uit advertenties snel op."

De advertentie van de vrienden van NDC (Rechten: RTV Drenthe)

Problemen

Net als veel bedrijven in de coronacrisis heeft NDC financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf verwacht door de corona-uitbraak een forse daling van de advertentie-inkomsten, zo communiceerde het aan de werknemers. Ook leed het bedrijf, dat ook huis-aan-huisbladen in het Noorden uitbrengt, in 2017 en 2018 een miljoenenverlies.

Pluriform medialandschap

Een pluriform medialandschap is nodig voor een democratische samenleving, zegt Annema. "Dat je kwalitatief goede kranten hebt." Hij verwijst naar Amerika met een 'gepolariseerde samenleving'. "Publiek omroepen en kranten heb je dan nodig. Journalistieke concurrentie heb je dan nodig zodat je scherp blijft en goede meningsvorming krijgt. Het is zo cruciaal voor het functioneren voor de samenleving. Daarom dacht ik: we moeten een appél doen op de Noordelijke samenleving doen van: 'realiseer je, die kranten moeten we houden.'"

De oproep is volgens Annema door ongeveer tweehonderd mensen ondertekend, waaronder bondscoach Ronald Koemen, shorttracker Sjinkie Knegt en meerdere burgemeesters uit Noord-Nederland. Ook Tweede Kamerleden hebben de oproep ondertekend. Wat moet het opleveren? "We hopen op bewustwording", antwoordt Annema. "Dat mensen gaan nadenken hoe belangrijk media zijn in onze samenleving."

Ook moet het ideeën voor NDC opleveren. In de advertentie wordt gevraagd om tips naar de vrienden van NDC Mediagroep te sturen. "Als we in onze mailbox kijken lezen we hartverwarmende tips, zoals crowdfundingsacties, maar ook grote bedrijven die roepen: 'ook wij vinden eigenlijk dat de kranten overeind moeten blijven'. Kunnen we niet met een aantal grote bedrijven en instellingen aan tafel zitten?'", zegt Annma. "Of het iets wordt, weet ik niet. Maar wel prachtig dat zulke ideeën in een paar uur opborrelen."

'Sterk geroerd'

"We vinden het geweldig en hartverwarmend om zo'n reactie uit de samenleving te ontvangen", zegt woordvoerder Xandra Groenewold van NDC Mediagroep. Ze hoort hetzelfde van haar collega's bij NDC. "We zijn sterk geroerd door dit gebaar."

De belangen zijn nu hoger dan ooit om boodschappen te verspreiden, zegt Groenewold, refererend aan de coronacrisis. Ook de huis-aan-huisbladen die een groot bereik hebben. Die zijn vooral afhankelijk van advertentie-inkomsten. "Juist in deze tijd moet je de samenleving laten weten wat er speelt."